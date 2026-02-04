Resumen: Policía de Medellín captura a sujeto tras robar cadenas de oro en Belén. Gracias a cámaras LPR y CCTV se recuperaron las joyas y se incautó un arma.

¡Cayó por joyitas! Con cámaras lo pillaron robando cadenas de oro en Belén

En un operativo que demuestra la efectividad de la tecnología aplicada a la seguridad urbana, las autoridades de Medellín lograron la captura de un sujeto implicado en un atraco a mano armada en Belén.

El hecho, que causó zozobra entre los transeúntes del sector, terminó con un resultado positivo gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional y el monitoreo constante desde el centro de control de la Alcaldía.

El delincuente, que se movilizaba en una motocicleta, había intimidado a dos ciudadanos para arrebatarles sus cadenas de oro, sin contar con que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado en tiempo real por los ojos electrónicos de la ciudad.

Lea también: Comunidad de La América piden ayuda: parte del Cementerio Parroquial colapsó y solo pusieron «un plástico verde»

La captura de este sujeto fue posible gracias a la activación inmediata de un “plan candado”. Tras cometer el hurto, el sospechoso emprendió una huida que inicialmente parecía exitosa; sin embargo, el análisis de las cámaras LPR (reconocimiento de placas) y el sistema de CCTV permitió trazar su ruta exacta de escape.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

La coordinación entre los operadores de cámaras y las patrullas en terreno fue milimétrica, logrando interceptar al motociclista en la carrera 52 con la calle 80, donde se le hallaron las pertenencias hurtadas y el arma de fuego utilizada para el crimen.

Finalmente, las dos costosas cadenas de oro fueron recuperadas y entregadas a sus propietarios, mientras que el capturado fue trasladado para su judicialización.

El hombre ahora deberá responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

Más noticias de Medellín