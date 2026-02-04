Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
    Fotos y Videos

    ¡Cayó por joyitas! Con cámaras lo pillaron robando cadenas de oro en Belén

    ¡Lo tenían grabadito! En Belén, un hombre creyó que se saldría con la suya tras robar unas cadenas de oro, pero no contaba con las cámaras.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de Policía Nacional.
    Resumen: Policía de Medellín captura a sujeto tras robar cadenas de oro en Belén. Gracias a cámaras LPR y CCTV se recuperaron las joyas y se incautó un arma.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    En un operativo que demuestra la efectividad de la tecnología aplicada a la seguridad urbana, las autoridades de Medellín lograron la captura de un sujeto implicado en un atraco a mano armada en Belén.

    El hecho, que causó zozobra entre los transeúntes del sector, terminó con un resultado positivo gracias a la rápida reacción de la Policía Nacional y el monitoreo constante desde el centro de control de la Alcaldía.

    El delincuente, que se movilizaba en una motocicleta, había intimidado a dos ciudadanos para arrebatarles sus cadenas de oro, sin contar con que cada uno de sus movimientos estaba siendo registrado en tiempo real por los ojos electrónicos de la ciudad.

    La captura de este sujeto fue posible gracias a la activación inmediata de un “plan candado”. Tras cometer el hurto, el sospechoso emprendió una huida que inicialmente parecía exitosa; sin embargo, el análisis de las cámaras LPR (reconocimiento de placas) y el sistema de CCTV permitió trazar su ruta exacta de escape.

    La coordinación entre los operadores de cámaras y las patrullas en terreno fue milimétrica, logrando interceptar al motociclista en la carrera 52 con la calle 80, donde se le hallaron las pertenencias hurtadas y el arma de fuego utilizada para el crimen.

    Finalmente, las dos costosas cadenas de oro fueron recuperadas y entregadas a sus propietarios, mientras que el capturado fue trasladado para su judicialización.

    El hombre ahora deberá responder ante la justicia por los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.

