Comunidad de La América piden ayuda: parte del Cementerio Parroquial colapsó y solo pusieron «un plástico verde»

El colapso de varios tramos dentro del Cementerio parroquial de La América, que según los denunciantes, dejó al aire restos humanos. Foto: Cortesía

Minuto30.com .- Una situación alarmante y que atenta contra la salud pública y la dignidad de los fallecidos se registra en el Cementerio Parroquial de La América, en el occidente de Medellín. Desde el pasado lunes 26 de enero, un colapso estructural derribó cuatro tramos de bóvedas, dejando a la intemperie restos humanos y escombros, sin que hasta el momento se haya iniciado una intervención real.

Según la denuncia llegada a nuestra redacción, el derrumbe afectó aproximadamente 38 bóvedas por tramo, lo que sumaría cerca de 152 nichos colapsados. La preocupación de la comunidad es máxima, ya que la zona afectada colinda directamente con una unidad residencial, exponiendo a los vecinos a olores fétidos y riesgos sanitarios.

“Solo pusieron un plástico verde”

Los denunciantes aseguran que, a pesar de haber pasado más de una semana del incidente, la respuesta de los encargados del campo santo ha sido insuficiente. En el lugar, ubicado en la Carrera 96 # 40-02, solo se ha instalado un plástico verde para ocultar la magnitud del desastre, pero no se ha procedido con el levantamiento técnico de los restos ni la reconstrucción del muro.

“Esta es la hora que no han hecho nada. Debajo de los escombros hay restos de cuerpos y eso linda con una Unidad Residencial. Necesitamos que hagan algo pronto por respeto a los difuntos y por nuestra salud”, manifestaron vecinos afectados.

Riesgo inminente y falta de respuestas

La comunidad teme que las lluvias registradas en los últimos días debiliten aún más el terreno, provocando nuevos desplomes. Además del evidente daño moral para las familias de quienes reposaban en dichas bóvedas, la exposición de restos biológicos requiere una intervención inmediata.

Vecinos del cementerio piden que se haga público el plan de contingencia para el traslado de los cuerpos afectados, así como la estabilización de la estructura.