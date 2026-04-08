Resumen: Desarticulan banda dedicada al robo de baterías de litio y cobre en Antioquia. Nueve capturados, incluidos contratistas, por millonarios hurtos a empresas.

Desmantelan banda que robaba baterías de litio y cables para venderlos en Antioquia

En un operativo liderado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, las autoridades lograron desmantelar una red criminal que se especializaba en el hurto de baterías de litio, plantas eléctricas y grandes extensiones de cableado de cobre.

A través de cinco diligencias de allanamiento, los uniformados capturaron a nueve personas y notificaron a dos más que ya estaban tras las rejas.

Lo que más ha llamado la atención de los investigadores es que dentro de los detenidos se encontraban individuos que trabajaban como contratistas para las mismas compañías perjudicadas.

Estos sujetos, aprovechando su acceso y conocimiento técnico, habrían sido los encargados de facilitar la logística para cometer el hurto sin levantar sospechas inmediatas.

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El brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, informó que esta estructura estaría vinculada a por lo menos 22 eventos delictivos documentados, los cuales representan un golpe económico que supera los mil millones de pesos para las empresas del sector.

El material sustraído no se quedaba guardado; las autoridades detallaron que las baterías de litio tenían una alta demanda en el mercado negro. Eran comercializadas ilegalmente para ser utilizadas en sistemas de paneles solares, proyectos de cultivos hidropónicos y como repuestos para bicicletas y motocicletas eléctricas.

Durante las acciones judiciales del último año, se logró la recuperación de 24 de estos dispositivos, cuyo valor comercial se estima en 150 millones de pesos.

Los capturados fueron puestos a disposición de la justicia colombiana para las respectivas audiencias de legalización y control de garantías.

Tras la presentación de las pruebas recolectadas por la Seccional de Investigación Criminal, un juez de la República dictó medidas de aseguramiento contra los implicados.

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