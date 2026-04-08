Resumen: Buen Comienzo fortalece la atención nutricional para gestantes y lactantes en Medellín. Conozca cómo acceder al programa y a la línea de apoyo especializada.

¡Ni un niño con hambre! Buen Comienzo se mete a los barrios para que a las embarazadas no les falte la comida

La alcaldía de Medellín, mediante el programa Buen Comienzo, ha intensificado sus estrategias de intervención para proteger a las mujeres en etapa de embarazo y a aquellas que se encuentran amamantando, priorizando los denominados primeros 1.000 días de vida.

Esta iniciativa busca que la nutrición sea el pilar fundamental para el desarrollo de los bebés y el bienestar de las madres en la ciudad.

A través del proyecto especializado “Nutrir para Sanar, Sanar para Crecer”, las beneficiarias acceden a diagnósticos profesionales, guías prácticas para una dieta balanceada y, en casos específicos donde se detecta vulnerabilidad, reciben complementos alimentarios directos.

Durante la gestión actual, la cobertura ha alcanzado a 2.178 ciudadanas. Las cifras detalladas por la Alcaldía muestran un esfuerzo sostenido: en el año 2024 se atendieron 965 mujeres entre gestantes y lactantes; para el 2025 la cifra se mantuvo sólida con 910 beneficiarias, y en lo que va del inicio de 2026, ya son 303 las personas que reciben este acompañamiento integral.

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La meta principal es la prevención temprana de riesgos de salud tanto para la progenitora como para el recién nacido, asegurando que la nutrición no sea una carencia que afecte el crecimiento físico y cognitivo de los menores en los sectores más necesitados de Medellín.

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El modelo de atención no se queda solo en las oficinas, sino que se desplaza a los barrios mediante visitas domiciliarias y seguimientos constantes en el territorio.

Además, se han habilitado canales de comunicación directa como la línea telefónica 604 385 55 55, extensión 9896, donde las familias pueden resolver dudas sobre lactancia y autocuidado de manera sencilla.

Este trabajo articulado con la red de salud local permite que las familias cuenten con una ruta clara de atención, eliminando barreras de información y garantizando que el apoyo llegue de forma oportuna a los hogares que presentan mayores desafíos económicos y alimentarios.

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