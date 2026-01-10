Resumen: La Policía Nacional capturó en Bogotá a Walter Rodrigo Fandiño Bonilla, colombiano requerido por Estados Unidos por un robo a mano armada de joyas valoradas en 100.000 dólares en Florida. Permaneció prófugo durante dos años antes de ser localizado y ahora está a disposición de las autoridades mientras avanzan los trámites de extradición.

¡Robo de 100.000 dólares! Capturan en Bogotá a peligroso asaltante de joyas requerido en EE. UU.

En un operativo coordinado entre la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y la agencia estadounidense U.S. Marshals, fue capturado en Bogotá un ciudadano colombiano requerido por la justicia de Estados Unidos por su presunta participación en un robo a mano armada de joyas valoradas en más de 100.000 dólares.

El detenido, identificado como Walter Fandiño, es solicitado por la Corte del Circuito Décimo Quinto del Condado de Palm Beach, Florida, por el delito de hurto calificado y agravado, relacionado con un asalto ocurrido en 2023. Según las autoridades estadounidenses, el valor aproximado de las joyas sustraídas asciende a 374 millones de pesos colombianos.

Fugitivo durante dos años

Desde el momento del robo, Fandiño se mantuvo prófugo, evitando ser localizado mediante distintas estrategias. Cambió de residencia en varias ocasiones, rotó líneas telefónicas y se abstuvo de registrar bienes a su nombre, además de mantenerse alejado de redes sociales, según la investigación adelantada en Colombia.

La orden de captura con fines de extradición fue emitida el 25 de noviembre de 2025, y su ejecución fue posible gracias a labores de inteligencia y seguimiento realizadas por la Policía Nacional en coordinación con las autoridades estadounidenses.

Proceso legal y extradición

Tras su captura en la capital, Walter Fandiño quedó a disposición de las autoridades locales, mientras avanzan los trámites legales para su extradición a Estados Unidos, cumpliendo los procedimientos establecidos por la legislación y los acuerdos internacionales de cooperación judicial.

Este operativo se enmarca dentro de los protocolos de cooperación internacional, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos requeridos por la justicia en otros países sean localizados y respondan por los delitos que se les imputan.