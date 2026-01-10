Resumen: El cuarto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá ya llegó a la capital tras su traslado desde China y su recorrido terrestre desde Cartagena. Los seis vagones ingresaron al patio taller de Bosa, donde serán ensamblados y sometidos a pruebas estáticas y dinámicas, como parte del proceso previo a su futura circulación en el viaducto del sistema.

La Línea 1 del Metro de Bogotá suma un nuevo avance con la llegada del cuarto tren

Bogotá continúa dando pasos concretos hacia la puesta en marcha de su primer sistema de metro. En las últimas horas arribó a la capital el cuarto tren de la Línea 1, un hito que refuerza el avance del proyecto, el cual ya supera el 70 % de ejecución.

El convoy, compuesto por seis vagones, inició su recorrido internacional el pasado 3 de diciembre desde Qingdao, China. Tras llegar al puerto de Cartagena el 30 de diciembre, emprendió un trayecto terrestre cercano a los 1.000 kilómetros hasta ingresar por el occidente de Bogotá y ser trasladado al patio taller de Bosa, donde comenzará su fase final de ensamblaje y pruebas.

Una vez en el patio taller, equipos técnicos del concesionario y de la interventoría adelantan el proceso de alistamiento, que incluye la unión mecánica y eléctrica de los vagones, el ajuste de los pasillos de intercirculación —por donde se desplazarán los usuarios dentro del tren— y una revisión general del vehículo, además de labores de limpieza.

Posteriormente, el tren será sometido a pruebas estáticas, en las que se verifican todos los sistemas esenciales, como frenos, tracción, mando y control, así como los dispositivos de información al pasajero. En esta etapa también se energiza el tren y se inspeccionan los sistemas de iluminación y ventilación para garantizar su correcto funcionamiento.

Esto le podría interesar: ¡Cayó alias ‘Nani’! La estratega detrás de los robos a casinos en el sur de Bogotá

Cabe recordar que, a finales de diciembre de 2025, el primer tren del sistema superó con éxito sus pruebas estáticas e inició las pruebas dinámicas, circulando de manera autónoma sobre un riel energizado. Estas evaluaciones se realizan tanto en condiciones normales como simulando fallas, con el fin de analizar el comportamiento del vehículo ante distintos escenarios operativos.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

El mismo protocolo se aplicará a los 26 trenes restantes que llegarán progresivamente a la ciudad hasta octubre de 2026. Una vez certificados, comenzarán las pruebas sobre un tramo aproximado de seis kilómetros del viaducto, previstas para iniciar en junio de este año. En esta fase, los ciudadanos podrán observar los trenes desplazándose sin pasajeros desde el patio taller hasta la estación 4, ubicada a la altura del hospital de Kennedy.

Los trenes de la Línea 1 del Metro de Bogotá miden 134 metros de longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura. Cada uno tiene capacidad para transportar hasta 1.800 pasajeros y opera de manera 100 % automática, sin conductor, aunque contará con modo manual para situaciones excepcionales y maniobras de mantenimiento.

Con una velocidad comercial promedio de 42,5 km/h, el sistema permitirá que, una vez entre en operación comercial en marzo de 2028, un recorrido desde Bosa hasta la avenida Caracas con calle 72 tome cerca de 27 minutos, reduciendo de forma significativa tiempos de viaje que hoy pueden superar las dos horas.

Con la llegada de este cuarto tren, el proyecto del Metro de Bogotá continúa materializando avances visibles que acercan a la ciudad a su primer sistema férreo de transporte masivo.