Citó a un ciudadano francés por app de citas en Medellín y terminó robándolo tras dejarlo inconsciente

La Fiscalía General de la Nación confirmó la judicialización de una mujer señalada de contactar ciudadanos extranjeros mediante aplicaciones de citas para luego drogarlos y despojarlos de sus pertenencias.

La procesada fue identificada como Soligrey, quien fue capturada por agentes del CTI en el barrio Estadio. De acuerdo con la investigación, el caso se conoció tras la denuncia presentada por un ciudadano francés que aseguró haber sido víctima de un hurto luego de concretar un encuentro con la mujer en un alojamiento de El Poblado.

Según el expediente judicial, el extranjero habría recibido una bebida que lo dejó inconsciente y en estado de indefensión. Posteriormente, la mujer presuntamente le robó celulares, una tableta, dinero en efectivo en dólares y euros, además de tarjetas bancarias.

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Las autoridades también establecieron que entre el 6 y el 7 de diciembre de 2025 fueron realizadas cerca de 20 transacciones fraudulentas con los productos financieros de la víctima en diferentes establecimientos comerciales de Medellín.

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Un fiscal imputó a Soligrey el delito de hurto calificado y agravado bajo el Procedimiento Penal Especial Abreviado. Aunque la mujer no aceptó los cargos, un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario.

El robo a extranjeros sigue siendo una de las principales preocupaciones de seguridad en Medellín. Según cifras oficiales, durante 2026 ya se contabilizan más de 173 víctimas extranjeras de hurto en la ciudad, especialmente en sectores como El Poblado y Laureles.

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