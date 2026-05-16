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    Conmoción en San Vicente Ferrer: Asesinan a una mujer en una bomba de gasolina

    Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de la víctima.

    Publicado por: SoloDuque

    san vicente ferrer
    Conmoción en San Vicente Ferrer: Asesinan a una mujer en una bomba de gasolina

    Resumen: Se desconoce el paradero de los responsables del ataque y los motivos que habrían desencadenado este homicidio que hoy conmociona al oriente antioqueño

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Las autoridades del Oriente antioqueño se encuentran desplegando un fuerte operativo tras reportarse un nuevo y lamentable hecho de sangre. Durante la noche de este viernes 15 de mayo, una mujer fue asesinada en plena zona urbana del municipio de San Vicente Ferrer.

    El violento episodio, que interrumpió la tranquilidad de los habitantes al iniciar el fin de semana, ya se encuentra bajo la lupa de las autoridades competentes, quienes buscan esclarecer los móviles de este crimen.

    El ataque en la Avenida Guillermo Gaviria

    De acuerdo con los reportes entregados desde el municipio, el ataque se registró alrededor de las 7:45 p. m. sobre el sector de la Avenida Guillermo Gaviria.

    Fueron los mismos habitantes de la zona quienes alertaron de inmediato a las autoridades a través de un reporte ciudadano. En cuestión de minutos, unidades de la Policía Nacional, apoyadas por fuerzas militares que hacen presencia en la subregión, llegaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen, asegurar el perímetro e iniciar las labores urgentes de inspección técnica.

    mujer asesinada san vicente ferrer

    Víctima sin identificar e investigación en curso

    Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de la víctima.

    Asimismo, se desconoce el paradero de los responsables del ataque y los motivos que habrían desencadenado este homicidio. Unidades de investigación judicial buscan establecer la ruta de escape de los agresores para lograr su pronta captura.

    Lea también: ¡Pa’ la cárcel! Caen un docente y un padrastro señalados de graves abusos contra menores en Cali

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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