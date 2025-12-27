Resumen: La directora del ICBF denunció el robo a su vivienda y advirtió que continuará revelando irregularidades y presuntos casos de corrupción.

Roban vivienda de la directora del ICBF y advierte: ‘No nos van a frenar en la lucha contra la corrupción’

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, denunció que fue víctima de un hurto en su residencia, hecho que, según advirtió, podría estar relacionado con la labor de control y revisión que adelanta la entidad frente a posibles irregularidades contractuales en varias regiones del país.

De acuerdo con lo informado por la funcionaria, personas desconocidas ingresaron a su vivienda y sustrajeron un computador portátil asignado para su trabajo institucional, además de dos instrumentos musicales pertenecientes a sus hijos. Cáceres aseguró que, aparte de estos elementos, no se evidenciaron otros objetos faltantes.

La directora del ICBF dio a conocer la situación a través de sus redes sociales, donde señaló que el hecho resulta llamativo en medio de los procesos de revisión exhaustiva de la contratación para el año 2026, así como de las alertas que se han elevado por presuntas anomalías en algunas regionales, especialmente en la costa Caribe.

En su pronunciamiento, Cáceres dejó claro que ningún hecho de intimidación detendrá la labor institucional que se viene adelantando.

Indicó que toda información relacionada con presuntos delitos ha sido remitida de manera inmediata a la Fiscalía General de la Nación, siguiendo los protocolos de transparencia y control establecidos.

“Es un deber legal y ético reportar cualquier irregularidad. En el ICBF nadie puede ocultar información que deba ser puesta en conocimiento de los entes de control”, manifestó la funcionaria, al tiempo que reiteró su compromiso con la depuración de procesos administrativos.

La directora también solicitó a la Fiscalía avanzar con celeridad en las denuncias interpuestas durante el transcurso de este año, así como en la investigación del hurto a su vivienda, con el fin de establecer si existe algún vínculo entre el delito y su función pública.

Finalmente, Cáceres envió un mensaje contundente contra quienes, según dijo, buscan apropiarse de recursos destinados a la niñez: “Los recursos de los niños y niñas no son negociables. Seguiremos adelante, sin retroceder”. Mientras tanto, las autoridades adelantan las labores investigativas para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

