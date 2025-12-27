David Luna lanza “Manos Limpias”: El Plan Estratégico para “Desmontar” corrupción en Colombia

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Bajo la premisa de que “el poder vuelve a servir”, el candidato presidencial David Luna presentó oficialmente su estrategia integral de lucha contra la corrupción denominada “Manos Limpias”. El documento propone una transformación radical del Estado colombiano, enfocada en la transparencia tecnológica, el mérito y una ofensiva institucional contra la impunidad.

Diagnóstico: Un Estado “Capturado”

El plan parte de un diagnóstico severo: Colombia pierde más de 21 billones de pesos anuales por corrupción, afectando directamente a 15 millones de personas. Luna señala que la contratación pública se ha convertido en el “epicentro” de los escándalos, donde 8 de cada 10 pesos se adjudican de manera directa.

“La corrupción se volvió parte del paisaje… la lucha contra ella avanza en el papel, pero se estanca en la práctica”, afirma el documento de campaña.

Plan de Choque: Los Primeros 100 Días

Luna se compromete a ejecutar acciones inmediatas para enviar un mensaje de “cero tolerancia” desde el inicio de su gobierno:

Contratación Abierta: Publicación obligatoria en tiempo real de toda la planeación y adjudicación de contratos de urgencia manifiesta.

Declaraciones 3×1: Publicación obligatoria de renta, bienes y conflictos de intereses de todos los altos funcionarios y sus cónyuges.

Protección al Denunciante: Creación del protocolo “PPD Exprés” para garantizar anonimato y protección a denunciantes en menos de 72 horas.

Unidades Élite: Conformación de equipos interinstitucionales para avanzar en 5 a 10 casos emblemáticos de corrupción antes del día 100.

Visión 2030: Tecnología y Mérito

La propuesta a largo plazo busca que para el año 2030, la integridad sea un estándar obligatorio y no un eslogan. Los pilares incluyen:

Mérito Total: Eliminación de cuotas políticas para el ingreso y ascenso en el Estado.

Trazabilidad Digital: Integración de sistemas de presupuesto y ejecución para que cualquier ciudadano rastree cada peso en tiempo real.

Justicia Ágil: Coordinación automatizada entre Fiscalía, Contraloría y Procuraduría para eliminar la duplicidad de esfuerzos.

Soluciones a “Dolores Ciudadanos”

El plan también aborda problemas específicos que afectan el día a día de los colombianos, como el PAE (alimentación escolar), donde propone veedurías de padres y rectores; y la infraestructura, mediante el monitoreo de obras con drones y satélites para evitar los “elefantes blancos”.

Con esta ambiciosa agenda normativa y tecnológica, David Luna busca reconstruir la confianza ciudadana, asegurando que “quien roba lo público pierde” y que los recursos lleguen finalmente a quienes más los necesitan.