Resumen: Ladrones hurtaron una camioneta con un niño de 5 años durmiendo en el barrio Santa Isabel, Bogotá. La presión policial por el robo de vehículo obligó a los delincuentes a abandonar al menor sano y salvo.

Robaron una camioneta con un niño de cinco años adentro en Bogotá: lo abandonaron tras persecución policial

Un angustiante episodio de inseguridad se vivió en la noche del pasado lunes 13 de octubre en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires, en Bogotá. Cuando los delincuentes hurtaron una camioneta que llevaba a un niño de cinco años durmiendo en su interior.

El robo de vehículo ocurrió alrededor de las 8:55 p.m., justo en el momento en que la familia retornaba de un viaje y se encontraba desempacando el equipaje frente a su residencia.

Cámaras de seguridad registraron cómo varios sujetos amenazaron a las víctimas y, en cuestión de segundos, se llevaron la camioneta a toda velocidad.

Al ser notificada de la situación y la presencia del menor, la Policía Metropolitana puso en marcha un operativo de inmediato para interceptar a los criminales, recuperar el vehículo y, lo más importante, salvaguardar la integridad del niño.

Ante la presión policial, los ladrones se vieron forzados a cambiar de planes: dejaron abandonado al menor sano y salvo en el barrio Santa Fe y emprendieron la huida.

La Policía continúa la búsqueda de los delincuentes responsables del robo de vehículo agravado.

