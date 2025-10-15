Resumen: El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció su retiro de la consulta del Pacto Histórico para 2026, alegando que el CNE la convirtió en una consulta interpartidista. Quintero teme que, de ganar, no podría sumarse a una consulta posterior de un "frente amplio". Aunque se retira, la consulta sigue en pie, y su voto sería nulo si otros candidatos continúan.

Quintero se baja del bus y ya no quiere participar de la consulta del Pacto Histórico

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció a través de sus redes sociales que no participará de la consulta del Pacto Histórico que definiría al candidato de esa colectividad de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Según lo indicó en sus redes sociales, «el CNE mató la consulta del Pacto Histórico al convertirla, en contra nuestra voluntad, en una consulta interpartidista para evitar que podamos participar en la consulta del frente amplio. No vamos a caer en la trampa. Por esta razón he pedido mi retiro de la misma».

Y es que lo que alega el precandidato es que, de ganar la consulta del 26 de octubre, no podría sumarse a nuevas consultas interpartidistas, específicamente la que denominaron del «frente amplio» en marzo, y le tocaría ser desde ese día candidato.

Le puede interesar: ¡Tremendo estruendo! Atentado con explosivos a torre de energía en Bello: señalaron a las disidencias Farc

Así las cosas, Quintero aseguró que no participará, lo que abre la puerta a posibles sanciones.

Si la consulta interpartidista del Pacto Histórico no se llegara a realizar, el movimiento tendría que acarrear con todos los gastos que la Registraduría ya invirtió para dicha jornada democrática.

Sin embargo, por ahora la consulta sí iría y lo único que pasaría es que quienes voten por Quintero, será un voto no válido, teniendo en cuenta que Carolina Corcho anunció que no se bajará de la consulta, y si Iván Cepeda anuncia que seguirá firme en su intención, la salida del exalcalde no afectaría en nada y el Pacto Histórico tendría candidato el 26 de octubre.

Quintero se baja del bus y ya no quiere participar de la consulta del Pacto Histórico