El actor ecuatoriano Roberto Manrique reveló que es homosexual, a través de un video afirmó: “realmente no siento que esté saliendo del closet, pero me estaba engañando. Hay una parte de mí que no puede fluir hasta que yo le diga: ‘no tienes de qué sentirte culpable’”.

Roberto Manrique aseguró que ya toda su familia y círculo de amigos conocen su orientación sexual.

El actor habría dado a conocer su inclinación sexual por su bienestar personal, “hace media hora estaba corriendo y entendí un poco más. ‘Robertito’ se crio en un mundo que no le permitía ser quien era, cuando hasta llorar no era de hombres, que la vulnerabilidad no era digna, ni se diga el hecho de que me gustaban los hombres y que sentía, desde que tengo memoria, que había algo en mí que estaba mal», afirmó el actor.