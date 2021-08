VIDEO: ¡Era una ‘caspa’! Gregorio Pernía revela que pasó por 23 colegios y se graduó siendo un señor

El reconocido actor de televisión, Gregorio Pernía, reveló detalles de su vida en una entrevista con el presentador y periodista Juan Diego Alvira, donde incluso habló de su etapa educativa.

Pese a que no era un mal estudiante, Gregorio Pernía reveló que fue expulsado de 23 colegios, debido a su indisciplina. Además, confesó que dejó el plantel educativo para dedicarse a la actuación.

“Era indisciplinado, bastante. Sacaba a mis compañeros del salón y les mamaba mucho gallo a los profesores. Estudié en 23 colegios y deje de un lado el bachillerato porque quería ser actor”, precisó.

Asimismo, el actor dijo que un día decidió regresar al colegio, para terminar lo que había empezado en su juventud, y se graduó a los 40 años de edad.

“Un día le dije a mi mujer que quería graduarme del colegio y me matriculé en un instituto. Me gradué con una mujer de 69 años y me pareció supremamente espectacular. Al final, lo logré y me pareció bonito hacerlo a esa edad”, dijo Gregorio Pernía.

Incluso, habló de ‘MasterChef’, y la cercana relación que tiene con algunos participantes de la competencia.

Esta fue la entrevista a Gregorio Pernía

