Resumen: Aumentan robos de computadores en colegios de Antioquia, afectando a estudiantes y generando alerta en autoridades.

¡Se metieron a un colegio en Ituango! Nuevo robo de computadores prende las alarmas en Antioquia

Los robos en instituciones educativas vuelven a generar preocupación en Antioquia, luego de un nuevo caso que afectó directamente a estudiantes de una escuela rural en el municipio de Ituango, quienes quedaron sin acceso a herramientas tecnológicas fundamentales para su formación.

De acuerdo con la información conocida, los equipos sustraídos hacían parte del programa Computadores para Educar y eran utilizados por al menos 25 alumnos. Tras el hurto, los estudiantes vieron interrumpidas sus actividades académicas que dependían de estos recursos.

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Docentes de la institución indicaron que no se trata de un hecho aislado, ya que en el mismo plantel se había presentado un caso similar tiempo atrás, lo que incrementa la preocupación por la seguridad en estos espacios educativos.

Este episodio se suma a otros robos registrados durante el año en distintos municipios del departamento, como Guarne, Jardín, Yarumal y La Ceja. Según reportes, en varias ocasiones los responsables han ingresado a los colegios forzando accesos como ventanas o techos.

Las autoridades señalaron que en el año anterior se atendieron decenas de denuncias por hechos similares, lo que mantiene en alerta a las comunidades educativas y a los organismos de seguridad.

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