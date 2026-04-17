¡Pilas con este ‘café milagroso’! Invima lanza alerta por producto ilegal

Resumen: Invima alerta sobre café ilegal vendido en Colombia con registros falsos y promesas engañosas para bajar de peso.

El café promocionado como producto para bajar de peso encendió las alertas sanitarias en Colombia, luego de que el Invima advirtiera sobre su comercialización irregular.

Se trata del producto conocido como “Café Verde Orgánico”, el cual estaría siendo vendido principalmente a través de internet sin contar con los permisos requeridos.

Según la entidad, este café presenta registros sanitarios falsos, lo que confirma que no ha sido evaluado ni autorizado bajo los estándares exigidos en el país.

La alerta surgió tras denuncias ciudadanas y operativos de inspección que evidenciaron inconsistencias en la información del producto. Entre ellas, el uso de códigos sanitarios inexistentes, lo que representa un engaño para los consumidores.

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Adicionalmente, el Invima señaló que la publicidad asociada a este café incluye promesas que no cuentan con respaldo científico, como la reducción de peso, la quema de grasa y la mejora de diversas condiciones de salud.

Este tipo de afirmaciones, según la normativa, no están permitidas en alimentos, ya que pueden inducir a error sobre sus verdaderos efectos.

La entidad también advirtió que el producto no tiene aval como suplemento dietario ni como tratamiento medicinal, lo que incrementa el riesgo para quienes lo consumen, debido a la falta de control sobre su composición y procedencia.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron evitar su compra, suspender su consumo si ya fue adquirido y verificar siempre la legalidad de los productos a través de canales oficiales. Asimismo, se pidió a los entes territoriales reforzar los controles para retirar este café del mercado.

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