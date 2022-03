La Copa de la Liga Argentina llegó a su mitad de disputa por lo que este fin de semana vivirá la jornada de los interzonales que tendrá la disputa de los clásicos del país en la primera división, con el plato fuerte del River vs Boca en el estadio Monumental de Nuñez.

Además del cruce entre los equipos más grande del país del sur del continente, se jugará el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing en el estadio Libertadores de América; Gimnasia y Estudiantes reditarán un nuevo derbi de La Plata en la casa del «lobo»; San Lorenzo recibe a Huracán en el derbi porteño; Lanús y Banfield vivirán a flor de piel el clásico del sur de la provincia de Buenos Aires; el Gigante de Arroyito recibirá el clásico rosarino entre el canalla y la lepra; el derbi de zona norte se llevará a cabo en la casa del calamar ante Tigre;y Colón recibirá a Unión en el clasico santafesino.

Programación de la fecha en el fútbol argentino

*Viernes:

Aldosivi vs Patronato – 2:00 pm

Patronato vs Tigre – 5:15 pm

Barracas Central vs Sarmiento 7:30 pm

*Sábado:

Lanús vs Banfield – 12:00 m

San Lorenzo vs Huracán – 2:15 pm

Colón vs Unión – 4:30 pm

Independiente vs Racing – 6:45 pm

*Domingo:

Rosario Central vs Newell’s Old Boys – 12:00 m

Gimnasia y Esgrima LP vs Estudiantes – 2:15 pm

River Plate vs Boca Juniors – 5:00 pm

*Lunes:

Defensa y Justicia vs Arsenal – 5:15 pm

Argentinos Juniors vs Velez Sarsfield – 7:30 pm

*Martes:

Atlético Tucumán vs Central Córdoba – 5:15 pm

Talleres vs Godoy Cruz – 7:30 pm

Superclásico

El compromiso entre River Plate y Boca Juniors se dará cita en el estadio Antonio Vespucio Liberti, mejor conocido como el Monumental de Nuñez y casa del conjunto millonario.

La AFA definió al juez internacional Darío Herrera para impartir justicia en el mayor derbi del país, acompañado por los asistentes Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá, sumado a Facundo Tello como cuarto árbitro designado.

Algo común para este compromiso es que ya fueron agotadas todas las localidades para poder presenciar en vivo y en directo el compromiso desde las graderías de la cancha de River, incluso desde el mismo espacio de la preventa dando evidencia sin lugar a dudas que es el mayor atractivo futbolístico del país.

Para el operativo policial se dispondrá de al menos 1200 oficiales más 120 agentes de prevención, donde se modificará el ingreso del bus visitante para evitar los mismos accidentes que se evidenciaron en la final de la Copa Libertadores de 2018.

Las puertas del estadio se abrirán desde cuatro horas antes del comienzo del compromiso. Se utilizarán motos, drones, un globo y un helicóptero para supervisar la movilidad y el ingreso de la gente, además se dispondrá de un corredor especial para quienes vayan en familia, sea con niños o con adultos mayores.

¡Cero mistério en River! El «muñeco» Gallardo confirmó el 11 ideal para el superclásico

