El ganador del Giro de Italia del presente año, Egan Bernal, pertenece al grupo de ciclistas que fueron nominados a la Bicicleta de Oro 2021.

Al privilegiado grupo lo complementan los eslovenos Tadej Pogacar y Primoz Roglic, quienes ganaron el Tour de Francia y Vuelta a España respectivamente, el francés Julian Alaphlippe, doble campeón del Mundo y el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en ruta.

Estos son los principales ciclistas del grupo de 12 corredores elegidos para la Bicicleta de Oro 2021 que busca al mejor ciclista de la temporada, esta vez no se encuentra ningún participante del pelotón español.

Como se ha venido haciendo cada año desde 1992, la revista Vélo Magazine, concederá la Bicicleta de Oro al que más sobresalga de un listado que trae a los grandes protagonistas de la temporada que acaba de finalizar.

La neerlandesa del Movistar Annemiek Van Vleuten, se ha elegido como la número uno del mundo en el grupo femenino.



Conozca los aspirantes a la Bicicleta de Oro:

Egan Bernal (Ineos)

Harrie Lavreysen (PSB, pista)

Tadej Pogacar (UAE Emirates)

Primoz Roglic (Jumbo-Visma)

Wout Van Aert (Jumbo-Visma)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Annemiek van Vleuten (Movistar. Femenino)

Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)

Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick Step)

Richard Carapaz (Ineos)

Mark Cavendish (Deceuninck-Quick Step)

Sonny Colbrelli (Bahréin Victorioso)

