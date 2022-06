Este viernes, 24 de junio, se realizó el sorteo de la fase de grupos del Mundial Femenino Sub 17 que se disputará en la India y la Selección Colombia conoció a sus rivales de grupo.

El equipo de Carlos Paniagua quedó ubicado en el Grupo C, con España, actual campeona, México y China, todo un reto en este duro certamen.

Cabe recordar que la ‘Tricolor’ logró su clasificación con contundencia en Uruguay, donde terminó segundo del cuadrangular final con 6 puntos y solo le hizo falta superar a Brasil quien quedó con 9.

Conozca cómo quedaron los grupos, para la competencia que se llevará a cabo en la India, del 11 al 30 de octubre:

