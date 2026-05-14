Resumen: Alias “Sebas” y alias “Papa” fueron capturados en Antioquia señalados de participar en cobros extorsivos y acciones de intimidación para una estructura criminal.

Cayeron alias ‘Sebas’ y ‘Papa’: los señalan de extorsionar en Antioquia para el Clan del Golfo

La Policía Nacional confirmó la captura de dos presuntos integrantes de la estructura criminal Ejército Gaitanista de Colombia, señalados de participar en actividades de extorsión en diferentes municipios de Antioquia.

Los procedimientos fueron adelantados por unidades del GAULA Antioquia y la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) en zonas urbanas de Barbosa y Concordia, donde fueron detenidos alias ‘Sebas’ y alias ‘Papa’, requeridos mediante orden judicial por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir con fines de extorsión.

Según las investigaciones, alias ‘Sebas’ tendría una trayectoria criminal cercana a los dos años dentro de esta estructura ilegal y, presuntamente, sería uno de los principales encargados de dinamizar cobros extorsivos y ejercer presiones contra comerciantes y víctimas en distintas zonas del departamento.

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Por su parte, alias ‘Papa’ estaría vinculado a la organización desde hace aproximadamente un año y, de acuerdo con las autoridades, sería el encargado de apoyar las intimidaciones y exigencias económicas ilegales realizadas por la estructura criminal.

La captura se produjo en medio de la operación “Agamenón”, estrategia con la que la Fuerza Pública busca afectar las finanzas y capacidades logísticas de grupos delincuenciales dedicados a la extorsión y otros delitos que alteran la seguridad en Antioquia.

Las autoridades señalaron que las rentas obtenidas mediante estas actividades ilícitas oscilarían entre los $500.000 y los $5 millones mensuales, recursos que presuntamente eran utilizados para fortalecer la operación criminal del grupo armado.

Tras las capturas, los dos señalados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes para avanzar en el proceso de judicialización.

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