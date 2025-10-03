Resumen: Rionegro refuerza su seguridad con 60 nuevos uniformados dentro del plan contra el multicrimen. Buscan reducir el homicidio y la extorsión, tras reportar una reducción del 50% en hurto a vehículos.

Ofensiva contra el delito: Rionegro refuerza la seguridad con 60 nuevos uniformados en el Oriente Antioqueño

El municipio de Rionegro lanzó una ofensiva integral contra el multicrimen con la llegada de 60 uniformados de la Policía Nacional, en el marco del Plan ’90 Días Actuando por Antioquia, Subregión Oriente.

La estrategia busca proteger la vida, la tranquilidad y la confianza tanto de los rionegreros como de todos los habitantes del Oriente Antioqueño.

La llegada del nuevo pie de fuerza envía un mensaje claro a la delincuencia: «Rionegro no cederá un solo milímetro a la delincuencia».

Carolina Tejada, secretaria de Gobierno de Rionegro, expresó que, si bien entienden la zozobra por los hechos de violencia recientes, el gobierno está del lado de la gente de bien.

Lea también: ¡Cuenta regresiva en Cali! El KIA Open arranca este domingo con 60 estrellas internacionales en el Club Farallones

«En Rionegro les decimos (a los criminales), este no es su refugio, aquí hay un gobierno, una fuerza pública y una ciudadanía unidas para cerrarle el paso a la delincuencia», concluyó la secretaria.

El plan de choque contempla cinco objetivos principales, entre ellos: reducir el homicidio y delitos conexos, desestabilizar las finanzas ilegales derivadas del tráfico de estupefacientes y la extorsión, y mejorar la percepción de seguridad a través del refuerzo de la inteligencia.

Las autoridades reportaron que antes de este refuerzo ya se habían logrado reducciones significativas en varios delitos: el hurto a personas bajó en un 17%, el hurto a residencias en 23%, y el hurto a vehículos se redujo a la mitad (50%).

Además, las capturas aumentaron un 14% y la incautación de estupefacientes creció en un 54%, sacando de circulación más de 43 mil gramos de droga.

Más noticias de Antioquia