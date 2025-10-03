Cali se prepara para una nueva y emocionante edición del Open de Tenis, un evento de categoría 75 del ATP Challenger Tour conocido como el KIA Open.

El certamen se disputará en el Club Campestre Farallones y se extenderá desde el próximo domingo 5 hasta el domingo 12 de octubre.

Este torneo de talla internacional congregará a 60 tenistas provenientes de 16 países. Las primeras jornadas estarán dedicadas a la ronda de clasificación, donde varios jugadores buscarán asegurar su pase al cuadro principal.

Entre las figuras confirmadas para el cuadro principal se encuentran destacados tenistas como los chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios.

Igualmente, el argentino Juan Pablo Ficovich; el colombiano Nicolás Mejía; el peruano Gonzalo Bueno; el mexicano Rodrigo Pacheco, y el ecuatoriano Álvaro Guillen, entre otros.

¡Cuenta regresiva en Cali! El KIA Open arranca este domingo con 60 estrellas internacionales en el Club Farallones

La presentación oficial del evento a los medios de comunicación se llevó a cabo este jueves 2 de octubre en una rueda de prensa.

La relevancia del KIA Open trasciende lo deportivo, siendo considerado de suma importancia para la región y el país por el impacto económico y cultural que genera.

Santiago Dorado, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis, destacó el valor del torneo para los deportistas locales.

“Este es un evento que permite a los tenistas colombianos tener mayor fogueo, seguir puntuando para el ranking internacional y promover los cambios generacionales que viene para nuestro tenis”.

Por su parte, Mauricio Ulloa, gerente del Club Farallones, sede del certamen, reiteró el compromiso de la institución con el deporte: “El club siempre se ha preocupado por tener estos espacios dinámicos para el fomento del deporte, especialmente del tenis y el Golf”.

Más noticias de Deporte