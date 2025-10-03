Minuto30
    ¡Cuenta regresiva en Cali! El KIA Open arranca este domingo con 60 estrellas internacionales en el Club Farallones
    Cali será la sede del Open de Tenis KIA ATP Challenger Tour del 5 al 12 de octubre, reuniendo a 60 tenistas internacionales. Foto: cortesía Alcaldía de Santiago de Cali
    Resumen: El KIA Open, un evento del ATP Challenger Tour (categoría 75), se celebrará en el Club Campestre Farallones de Cali del 5 al 12 de octubre, reuniendo a 60 tenistas de 16 países, incluyendo figuras como los chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios, y el colombiano Nicolás Mejía. El torneo, cuya presentación oficial fue el 2 de octubre, comenzará con la ronda de clasificación y es considerado de gran importancia para el deporte colombiano, ya que permite a los tenistas locales ganar experiencia y puntos para el ranking internacional, además de generar un notable impacto económico y cultural en la región.

    Cali se prepara para una nueva y emocionante edición del Open de Tenis, un evento de categoría 75 del ATP Challenger Tour conocido como el KIA Open.

    El certamen se disputará en el Club Campestre Farallones y se extenderá desde el próximo domingo 5 hasta el domingo 12 de octubre.

    Este torneo de talla internacional congregará a 60 tenistas provenientes de 16 países. Las primeras jornadas estarán dedicadas a la ronda de clasificación, donde varios jugadores buscarán asegurar su pase al cuadro principal.

    Entre las figuras confirmadas para el cuadro principal se encuentran destacados tenistas como los chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios.

    Igualmente, el argentino Juan Pablo Ficovich; el colombiano Nicolás Mejía; el peruano Gonzalo Bueno; el mexicano Rodrigo Pacheco, y el ecuatoriano Álvaro Guillen, entre otros.

    ¡Cuenta regresiva en Cali! El KIA Open arranca este domingo con 60 estrellas internacionales en el Club Farallones

    La presentación oficial del evento a los medios de comunicación se llevó a cabo este jueves 2 de octubre en una rueda de prensa.

    La relevancia del KIA Open trasciende lo deportivo, siendo considerado de suma importancia para la región y el país por el impacto económico y cultural que genera.

    Santiago Dorado, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis, destacó el valor del torneo para los deportistas locales.

    “Este es un evento que permite a los tenistas colombianos tener mayor fogueo, seguir puntuando para el ranking internacional y promover los cambios generacionales que viene para nuestro tenis”.

    Por su parte, Mauricio Ulloa, gerente del Club Farallones, sede del certamen, reiteró el compromiso de la institución con el deporte: “El club siempre se ha preocupado por tener estos espacios dinámicos para el fomento del deporte, especialmente del tenis y el Golf”.

