¡Cuenta regresiva en Cali! El KIA Open arranca este domingo con 60 estrellas internacionales en el Club Farallones

Resumen: El KIA Open, un evento del ATP Challenger Tour (categoría 75), se celebrará en el Club Campestre Farallones de Cali del 5 al 12 de octubre, reuniendo a 60 tenistas de 16 países, incluyendo figuras como los chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios, y el colombiano Nicolás Mejía. El torneo, cuya presentación oficial fue el 2 de octubre, comenzará con la ronda de clasificación y es considerado de gran importancia para el deporte colombiano, ya que permite a los tenistas locales ganar experiencia y puntos para el ranking internacional, además de generar un notable impacto económico y cultural en la región.
Cali se prepara para una nueva y emocionante edición del Open de Tenis, un evento de categoría 75 del ATP Challenger Tour conocido como el KIA Open.
El certamen se disputará en el Club Campestre Farallones y se extenderá desde el próximo domingo 5 hasta el domingo 12 de octubre.
Este torneo de talla internacional congregará a 60 tenistas provenientes de 16 países. Las primeras jornadas estarán dedicadas a la ronda de clasificación, donde varios jugadores buscarán asegurar su pase al cuadro principal.
Entre las figuras confirmadas para el cuadro principal se encuentran destacados tenistas como los chilenos Cristian Garín y Tomás Barrios.
Igualmente, el argentino Juan Pablo Ficovich; el colombiano Nicolás Mejía; el peruano Gonzalo Bueno; el mexicano Rodrigo Pacheco, y el ecuatoriano Álvaro Guillen, entre otros.
La presentación oficial del evento a los medios de comunicación se llevó a cabo este jueves 2 de octubre en una rueda de prensa.
La relevancia del KIA Open trasciende lo deportivo, siendo considerado de suma importancia para la región y el país por el impacto económico y cultural que genera.
Santiago Dorado, integrante del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Tenis, destacó el valor del torneo para los deportistas locales.
“Este es un evento que permite a los tenistas colombianos tener mayor fogueo, seguir puntuando para el ranking internacional y promover los cambios generacionales que viene para nuestro tenis”.
Por su parte, Mauricio Ulloa, gerente del Club Farallones, sede del certamen, reiteró el compromiso de la institución con el deporte: “El club siempre se ha preocupado por tener estos espacios dinámicos para el fomento del deporte, especialmente del tenis y el Golf”.
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.