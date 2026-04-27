Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
Pico y Placa Medellín Lunes: 1 - 7 1 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    ¡No coma cuento! Autoridades desmienten pico y placa en Rionegro tras rumores

    En redes sociales informaron sobre nuevas medidas de pico y placa en Rionegro, pero las autoridades ya se pronunciaron.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡No coma cuento! Autoridades desmienten pico y placa en Rionegro tras rumores

    Resumen: Alcaldía de Rionegro desmiente rumores sobre pico y placa y confirma que no hay restricciones de movilidad.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La medida de pico y placa en Rionegro volvió a ser tema de conversación en las últimas horas, luego de la circulación de información no confirmada en redes sociales y cadenas de mensajería.

    Frente a esto, la Alcaldía de Rionegro salió a aclarar la situación y desmintió la existencia de restricciones de este tipo en el municipio.

    Según el pronunciamiento oficial, actualmente no hay ninguna decisión administrativa que establezca la implementación del pico y placa. Desde la Secretaría de Movilidad se indicó que no se ha expedido decreto alguno que limite la circulación de vehículos en la localidad.

    La aclaración sobre el pico y placa se da en medio de la confusión generada por mensajes difundidos en plataformas digitales, que advertían sobre supuestas restricciones. Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no replicar información sin verificar su origen.

    Lea también: ¡Iba por encomienda! Caen más de 20 kilos de marihuana en El Dorado con ayuda de canina

    Asimismo, se reiteró que la movilidad en el municipio continúa operando con normalidad, sin cambios en las condiciones actuales para conductores y usuarios de las vías.

    Desde la alcaldía también señalaron que, aunque se trabaja en estrategias para mejorar la movilidad y promover prácticas sostenibles, cualquier medida que impacte a la ciudadanía será informada oportunamente a través de los canales oficiales.

    Finalmente, la Alcaldía invitó a la comunidad a consultar únicamente fuentes institucionales para evitar desinformación y mantenerse al tanto de cualquier anuncio relacionado con la movilidad en el municipio.

    ¡No coma cuento! Autoridades desmienten pico y placa en Rionegro tras rumores

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.