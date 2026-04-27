Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Incautan más de 20 kilos de marihuana en el aeropuerto El Dorado que iban en encomienda hacia Soacha.

¡Iba por encomienda! Caen más de 20 kilos de marihuana en El Dorado con ayuda de canina

Una incautación marihuana se registró en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde autoridades lograron interceptar un cargamento que sería enviado como encomienda hacia el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

El hallazgo se dio en medio de operativos de control adelantados en las bodegas de envíos nacionales. Durante la inspección, una canina entrenada alertó a los uniformados sobre una caja sospechosa, lo que permitió a las autoridades activar los protocolos de verificación.

Al revisar el paquete, las autoridades encontraron decenas de bolsas selladas que contenían una sustancia vegetal que, por sus características, correspondería a marihuana.

La incautación marihuana superó los 20 kilogramos, lo que representa un golpe a las redes de distribución de estupefacientes que utilizan este tipo de modalidades para movilizar droga entre ciudades.

Le puede interesar también: ¿Chamanes en el Atanasio? El extraño detalle en el show de Ryan Castro que se volvió viral

De acuerdo con la información preliminar, el envío habría sido despachado desde la ciudad de Cali y tenía como destino final Soacha, donde presuntamente sería distribuido.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Las autoridades destacaron que este tipo de resultados hacen parte de las acciones de prevención y control que se mantienen en terminales aéreas, con el apoyo de unidades especializadas y guías caninos.

En lo corrido del año, los operativos en esta terminal aérea han permitido incautar varias toneladas de sustancias ilícitas, evidenciando el uso de canales de mensajería para el tráfico de droga en el país.

La investigación continúa para identificar a los responsables del envío y determinar a qué estructura criminal pertenecería el cargamento.

Más noticias de Bogotá