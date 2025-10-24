Resumen: Rionegro aplicará Ley Seca del 25 al 27 de octubre para garantizar el orden público durante las Consultas Populares 2025.

¡Sin trago ni rumba! Rionegro se alista para el fin de semana electoral con Ley Seca

Con el propósito de mantener el orden y la tranquilidad durante el fin de semana electoral, la Alcaldía de Rionegro anunció la aplicación de la Ley Seca en todo el municipio, medida que regirá desde las 6:00 p.m. del sábado 25 de octubre hasta las 6:00 a.m. del lunes 27 de octubre.

La decisión fue formalizada mediante el Decreto 686 del 23 de octubre de 2025, expedido por el alcalde Jorge Humberto Rivas Urrea, en cumplimiento de las disposiciones del Código Electoral y del Decreto 1066 de 2015, que facultan a las autoridades locales para adoptar restricciones durante procesos democráticos.

Durante la vigencia de la Ley Seca, queda prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio municipal.

Los establecimientos como bares, discotecas, tabernas y cantinas deberán suspender sus actividades, y quienes incumplan podrán ser sancionados con medidas contempladas en el Código Nacional de Policía y Convivencia (Ley 1801 de 2016), que incluyen multas y cierre temporal del negocio.

El alcalde Rivas explicó que la medida no pretende afectar la economía local, sino garantizar un ambiente pacífico y seguro para los ciudadanos que participarán en las Consultas Populares Internas e Interpartidistas 2025.

“Buscamos que este fin de semana democrático transcurra con respeto y responsabilidad”, enfatizó el mandatario.

Las autoridades locales realizarán controles en los principales sectores del municipio para asegurar el cumplimiento de la restricción y preservar la convivencia ciudadana.

