Resumen: Un presunto ladrón terminó colgado de una ventana y sin pantalones en Terreros, Soacha, tras intentar robar un celular a un pasajero de TransMilenio.

¡Por pasarse de vivo! Presunto ladrón terminó colgado de la ventana del TransMilenio y sin pantalones en Soacha

La astucia no le alcanzó. En la mañana de este viernes, 24 de octubre, un presunto ladrón terminó colgando de la ventana de un bus de TransMilenio en el sector de Terreros, en Soacha, después de que intentara robarle el celular a un pasajero.

Lo que parecía un golpe rápido en medio del tráfico, acabó siendo una escena de película: el sujeto quedó atrapado y sin pantalones.

Al parecer, el hombre aprovechó la congestión vehicular para asomar su mano por la ventanilla y tratar de arrebatar un celular, pero los ciudadanos no se lo permitieron. En cuestión de segundos, varios pasajeros lo sujetaron del brazo para impedirle escapar, mientras otros desde afuera se acercaban a “colaborar” en la retención.

Lea también: La ‘Sele’ Femenina debuta en el Atanasio Girardot con la mira puesta en Brasil 2027

El presunto ladrón fue despojado de su ropa inferior y recibió varios golpes antes de que llegaran las autoridades.

Finalmente, el hombre fue entregado a la Policía, que deberá determinar su responsabilidad en el hecho. El incidente generó congestión en la Autopista Sur.

Más noticias de Colombia