Rionegro declara alerta hospitalaria debido a una ocupación de hasta el 400%

Resumen: Autoridades declaran alerta hospitalaria en Rionegro por sobreocupación extrema en salas de urgencias. Pacientes esperan más de 100 horas para atención.

La red asistencial del Oriente antioqueño se encuentra en un punto crítico que amenaza con colapsar la atención médica de la subregión. Rionegro, el municipio con mayor población y el principal receptor de pacientes de alta complejidad de los territorios aledaños, declaró formalmente la alerta hospitalaria debido al desbordamiento absoluto en sus salas de urgencias.

El anuncio busca activar de manera inmediata el apoyo de las entidades departamentales y nacionales ante un panorama que ya superó la capacidad de respuesta física y humana del personal médico local.

Las cifras entregadas por la alcaldía de Rionegro revelan una situación de orden público sanitario alarmante. Los servicios de urgencias registran promedios de sobreocupación que oscilan entre el 120% y el 134%, lo que ha llevado a que personas clasificadas con triage tres deban soportar tiempos de espera superiores a las 100 horas para ser atendidas.

La saturación es aún más dramática en áreas críticas, donde se reporta un exceso del 259% en el uso de camillas de urgencias y un impresionante 400% de sobrepoblación en los cubículos destinados a la reanimación de pacientes.

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Silvia Paulina Rendón, secretaria de Salud de Rionegro, lanzó un llamado desesperado a la ciudadanía exigiendo un estricto autocuidado, pidiendo evitar conductas de riesgo en viviendas y vías públicas, pues advirtió que actualmente no hay cómo atender un accidente de forma oportuna.

Esta crisis local se suma a la Alerta Naranja hospitalaria que la Gobernación de Antioquia había decretado semanas atrás para todo el departamento. Por ello, las autoridades de Rionegro exigieron un trabajo articulado a los municipios vecinos para que prioricen los casos vitales en sus localidades.

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