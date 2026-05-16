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Resumen: Disidencias de las Farc dan ultimátum de 24 horas a gestora social de Dagua y amenazan a la alcaldesa. Autoridades evalúan la situación de orden público.

¡Les dieron 24 horas para irse! Disidencias declaran objetivo militar a alcaldesa y gestora de Dagua

La sombra del terror y el conflicto armado vuelve a sacudir al departamento del Valle del Cauca, sembrando la zozobra entre los habitantes y los mandatarios locales.

En las últimas horas, la alcaldesa del municipio de Dagua, Karol Villarejo, denunció formalmente ante el país que tanto ella como la gestora social de la localidad, Ceneibe Jaramillo, fueron declaradas abiertamente como «objetivo militar».

Esta grave intimidación provino de un panfleto que busca silenciar y expulsar a los líderes que ejercen control institucional en esta región azotada por la ilegalidad.

La situación se tornó crítica luego de que se difundiera un comunicado con fecha del 13 de mayo de 2026, que lleva la firma de la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las FARC-EP.

En el texto, la estructura criminal lanzó un ultimátum violento de apenas 24 horas para que la gestora social abandone el territorio de manera definitiva.

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El grupo subversivo advirtió de forma desafiante que, de no acatarse la orden de destierro, iniciarán acciones bélicas de gran impacto en pleno casco urbano, poniendo en riesgo no solo a los líderes del municipio, sino a toda la población civil.

Ante el inminente peligro de orden público, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, ordenó un despliegue de seguridad inmediato y convocó a un consejo extraordinario en la zona.

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Las denuncias penales ya fueron radicadas en la Fiscalía General de la Nación para blindar la protección de las mandatarias.

Rechazo las amenazas realizadas contra la alcaldesa de Dagua, Karol Villarejo, y la gestora social, Ceneibe Jaramillo. He dado instrucciones a la comandante de la @DevalPolicia, general Sandra Liliana Rodríguez, y @ValleSeguridad, para trasladarse de inmediato a este municipio y… — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 15, 2026

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