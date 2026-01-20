Rionegro arrancó el calendario escolar con el PAE activo

Resumen: Rionegro inició el año escolar 2026 con más de 17.000 estudiantes, PAE desde el primer día, educación incluyente y refuerzo en seguridad escolar.

La alcaldía de Rionegro dio apertura oficial al año escolar 2026, marcando el regreso a clases de más de 17.000 estudiantes en las 17 instituciones educativas oficiales del municipio.

El inicio del calendario académico llegó con una noticia positiva para las familias: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) comenzó a operar desde el primer día, garantizando el complemento nutricional para niños, niñas y jóvenes.

Desde la Secretaría de Educación se reiteró que el año escolar 2026 arranca con una apuesta clara por la educación integral, el acceso equitativo y la permanencia escolar.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres y acudientes que aún no han formalizado el proceso de matrícula, recordando que todavía existen cupos disponibles en varias instituciones educativas oficiales.

Para este año, el sistema educativo del municipio cuenta con una planta cercana a 760 docentes, respaldada por un equipo interdisciplinario enfocado en educación inclusiva.

Este grupo está conformado por docentes de apoyo, intérpretes, tiflólogos, modelos lingüísticos y profesionales especializados en la atención de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, fortaleciendo así una educación sin barreras.

En materia de bienestar estudiantil, el PAE es operado por Nutriceres, entidad encargada de suministrar la alimentación escolar desde el inicio de clases, con el objetivo de contribuir al desarrollo físico, cognitivo y académico de los estudiantes.

Dentro de los proyectos estratégicos del sector se resalta el avance de la Ciudadela Educativa, una obra que actualmente alcanza cerca del 5% de ejecución y que, una vez finalizada, beneficiará a aproximadamente 2.000 estudiantes, con espacios modernos diseñados para el aprendizaje integral.

Adicionalmente, la Alcaldía anunció el fortalecimiento de un plan especial de seguridad escolar, con acompañamiento preventivo de las autoridades en los horarios de ingreso y salida, buscando garantizar entornos seguros para la comunidad educativa.

Con estas acciones, Rionegro ratifica su compromiso con una educación de calidad, segura e incluyente, priorizando el bienestar y el futuro de la niñez y la juventud del municipio.

