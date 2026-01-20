Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
Pico y Placa Medellín Martes: 5 - 7 5 - 7
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    Rionegro arrancó el calendario escolar con el PAE activo

    Rionegro inició el año escolar con más de 17 mil estudiantes, PAE desde el primer día, educación incluyente y refuerzo en seguridad.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Rionegro arrancó el calendario escolar con el PAE activo
    Foto de cortesía.
    Rionegro arrancó el calendario escolar con el PAE activo

    Resumen: Rionegro inició el año escolar 2026 con más de 17.000 estudiantes, PAE desde el primer día, educación incluyente y refuerzo en seguridad escolar.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La alcaldía de Rionegro dio apertura oficial al año escolar 2026, marcando el regreso a clases de más de 17.000 estudiantes en las 17 instituciones educativas oficiales del municipio.

    El inicio del calendario académico llegó con una noticia positiva para las familias: el Programa de Alimentación Escolar (PAE) comenzó a operar desde el primer día, garantizando el complemento nutricional para niños, niñas y jóvenes.

    Desde la Secretaría de Educación se reiteró que el año escolar 2026 arranca con una apuesta clara por la educación integral, el acceso equitativo y la permanencia escolar.

    Las autoridades hicieron un llamado a los padres y acudientes que aún no han formalizado el proceso de matrícula, recordando que todavía existen cupos disponibles en varias instituciones educativas oficiales.

    Para este año, el sistema educativo del municipio cuenta con una planta cercana a 760 docentes, respaldada por un equipo interdisciplinario enfocado en educación inclusiva.

    Lea también: Final feliz para la novela del año: Atlético Nacional mandó a Marino para Brasil

    Este grupo está conformado por docentes de apoyo, intérpretes, tiflólogos, modelos lingüísticos y profesionales especializados en la atención de estudiantes con capacidades y talentos excepcionales, fortaleciendo así una educación sin barreras.

    En materia de bienestar estudiantil, el PAE es operado por Nutriceres, entidad encargada de suministrar la alimentación escolar desde el inicio de clases, con el objetivo de contribuir al desarrollo físico, cognitivo y académico de los estudiantes.

    Dentro de los proyectos estratégicos del sector se resalta el avance de la Ciudadela Educativa, una obra que actualmente alcanza cerca del 5% de ejecución y que, una vez finalizada, beneficiará a aproximadamente 2.000 estudiantes, con espacios modernos diseñados para el aprendizaje integral.

    Adicionalmente, la Alcaldía anunció el fortalecimiento de un plan especial de seguridad escolar, con acompañamiento preventivo de las autoridades en los horarios de ingreso y salida, buscando garantizar entornos seguros para la comunidad educativa.

    Con estas acciones, Rionegro ratifica su compromiso con una educación de calidad, segura e incluyente, priorizando el bienestar y el futuro de la niñez y la juventud del municipio.

    Rionegro arrancó el calendario escolar con el PAE activo

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Antioquia


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.