    Final feliz para la novela del año: Atlético Nacional mandó a Marino para Brasil

    Marino Hinestroza es nuevo jugador de Vasco da Gama tras una millonaria venta de Atlético Nacional que superó la oferta de Boca

    Publicado por: Alejandro Rincón

    
    Marino Hinestroza es nuevo jugador de Vasco da Gama tras una millonaria venta de Atlético Nacional que superó la oferta de Boca. Foto: Atlético Nacional
    

    Resumen: Tras una interminable novela que mantuvo en vilo a medio continente, Marino Hinestroza finalmente dejará a Atlético Nacional para unirse al Vasco da Gama, equipo que logró "arrebatarle" el fichaje a Boca Juniors con una oferta superior de 6 millones de dólares. El extremo de 23 años, clave en el reciente tricampeonato del club colombiano, viajará esta semana a Brasil para firmar por cuatro temporadas en una operación donde Nacional se aseguró un inteligente 20% de participación en una futura venta.

    Tras una extensa y mediática negociación que involucró a grandes del continente como Atlético Nacional y Boca Juniors, la novela de Marino Hinestroza ha llegado a su fin.

    Según confirmó el periodista Pipe Sierra, a través de su cuenta de X @PSierraR el habilidoso extremo de 23 años ya tiene todo acordado para convertirse en nuevo refuerzo de Vasco da Gama.

    El jugador, que fue pieza fundamental en la histórica racha del tricampeonato de Nacional entre finales de 2024 y principios de 2025, dará así el salto al competitivo Brasileirão.

    La operación se cerró por una cifra cercana a los 6 millones de dólares, superando por un millón la oferta formal que había presentado Boca Juniors.

    

    Un punto clave en la negociación fue la gestión de Atlético Nacional, que logró asegurar un 20% de plusvalía sobre una futura venta del jugador, garantizando así beneficios económicos a largo plazo.

    Este acuerdo resultó más atractivo para el club colombiano que las condiciones propuestas inicialmente por el equipo argentino.

    Se espera que Hinestroza viaje a Brasil en el transcurso de esta semana para someterse a los exámenes médicos de rigor.

    Una vez superadas las pruebas físicas, el extremo firmará un contrato que lo vinculará con el club de Río de Janeiro por las próximas cuatro temporadas.

    Con este movimiento, el joven talento busca consolidar su carrera internacional en uno de los mercados más potentes del mundo tras dejar una huella imborrable en el fútbol local.

    Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.


