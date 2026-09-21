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    Amor y Amistad terminó con más de 500 riñas en Medellín

    El Día del Amor y la Amistad dejó 541 riñas en Medellín y el Valle de Aburrá. Conozca el balance de las autoridades.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Amor y Amistad terminó con más de 500 riñas en Medellín
    Foto de archivo.
    Amor y Amistad terminó con más de 500 riñas en Medellín

    Resumen: Durante el Día del Amor y la Amistad se reportaron 541 riñas en Medellín y el Valle de Aburrá, con 46 capturas y 884 comparendos.

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    La celebración del Día del Amor y la Amistad dejó un balance marcado por las alteraciones de la convivencia en Medellín y los municipios del Valle de Aburrá.

    De acuerdo con la Policía Metropolitana, durante la jornada fueron atendidas 541 riñas, hechos que terminaron con 46 personas capturadas por diferentes delitos.

    El comandante operativo de la Policía Metropolitana, coronel Edisson Perlaza, señaló que el resultado fue considerado positivo por la institución debido a que los registros representaron una reducción frente a 2025. Además, destacó que ninguno de los enfrentamientos reportados terminó en homicidio.

    Para atender las situaciones que pudieran afectar la seguridad, la Policía mantuvo presencia en diferentes puntos de la ciudad y el área metropolitana, especialmente en sectores comerciales, parques, vías, establecimientos abiertos al público y lugares con alta concentración de personas.

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    Dentro de los procedimientos realizados durante la celebración también se logró la incautación de un arma de fuego a una persona que, según el reporte policial, estaría involucrada en una de las alteraciones.

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    La línea de emergencias 123 recibió más de 1.600 llamadas entre la tarde del sábado y la mañana del domingo relacionadas con situaciones de intolerancia. Estos reportes permitieron la presencia de uniformados en distintos puntos para intervenir los casos.

    Además, 138 personas fueron trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP) por su presunta relación con los altercados o debido a circunstancias que podían representar un riesgo para ellas durante la jornada.

    La Policía destacó que, pese a las situaciones registradas, miles de ciudadanos participaron del Día del Amor y la Amistad en familia y con amigos, en una jornada que, según el balance oficial, presentó una reducción de casos frente al año anterior.

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