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Resumen: Una riña entre vendedores informales en la estación Universidad Nacional de TransMilenio dejó dos personas heridas y un hombre capturado

¡Se armó la pelea en TransMilenio! Riña entre vendedores dejó dos heridos y un capturado

Una riña registrada durante la mañana de este martes 29 de septiembre generó momentos de tensión en la estación Universidad Nacional de TransMilenio, en Bogotá. La confrontación, ocurrida cerca de las 6:50 a.m., terminó con dos personas lesionadas y un hombre capturado por la Policía.

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, uniformados del grupo de Transporte Masivo TransMilenio acudieron al lugar luego de recibir un requerimiento ciudadano relacionado con una pelea al interior de la estación.

Al llegar, los policías encontraron a una mujer de 46 años con una lesión provocada, presuntamente, con un elemento cortopunzante. Las autoridades señalaron como presunto agresor a un hombre de 41 años, quien fue capturado en flagrancia durante el procedimiento.

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La teniente coronel Mariam Moreno, comandante del grupo de Transporte Masivo TransMilenio, explicó que el enfrentamiento estaría relacionado con una disputa entre personas que realizaban actividades de venta informal dentro del sistema.

Además de la mujer, un hombre que utiliza bastón también resultó herido. De acuerdo con la información conocida inicialmente, presentó una lesión en una de sus orejas. La mujer, por su parte, sufrió una herida en una de sus manos.

La intervención policial permitió controlar la situación y realizar la captura del señalado agresor. El hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente junto con los elementos materiales probatorios, por el presunto delito de lesiones personales.

El caso generó preocupación entre los pasajeros que se encontraban en la estación a esa hora, cuando comenzaba a incrementarse el flujo de usuarios.

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Las autoridades hicieron un llamado a resolver este tipo de conflictos mediante el diálogo y recordaron a la ciudadanía que puede reportar situaciones que afecten la seguridad y la convivencia a través de la línea 123.

Una estación de @TransMilenio llena de sangre. La escena parece de película de TERROR. Ocurrió esta mañana en el paradero de la Universidad Nacional, donde al parecer una riña de vendedores ambulantes terminó con 2 personas heridas. Increíble.pic.twitter.com/ho25xCoilO — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) September 29, 2026

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