Resumen: Iván Name anunció que apelará el fallo del Consejo de Estado que decretó la pérdida de su investidura como senador y rechazó los señalamientos en su contra.

¡Iván Name no se queda quieto! Desde La Picota anunció que apelará su ‘muerte política’

Desde la cárcel La Picota, en Bogotá, el expresidente del Senado Iván Leonidas Name se pronunció sobre el fallo del Consejo de Estado que, en primera instancia, decretó la pérdida de su investidura como senador. El excongresista anunció que recurrirá la decisión por las vías establecidas en la ley.

A través de un comunicado, Iván Name sostuvo que las decisiones judiciales deben ser controvertidas mediante los recursos correspondientes y confirmó que apelará la sentencia. También reiteró que rechaza los hechos y conductas que se le atribuyen dentro de los procesos que enfrenta.

El Consejo de Estado determinó la pérdida de investidura de Name en una decisión relacionada con su actuación durante el trámite de varias iniciativas del Gobierno de Gustavo Petro.

En el fallo, el alto tribunal analizó, entre otros aspectos, las ausencias del entonces presidente del Senado y el papel que tuvo la vicepresidenta María José Pizarro al asumir la conducción de algunas sesiones.

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El expediente revisó al menos 16 sesiones del Senado desarrolladas entre el 28 de febrero y el 23 de abril de 2024. Según la información publicada sobre la sentencia, Iván Name no estuvo presente en al menos 14 de esas sesiones y Pizarro presidió varias de ellas.

En su comunicado, Name negó haber incurrido en conductas ilícitas y afirmó que los señalamientos en su contra hacen parte de una estrategia para atribuirle responsabilidades que, según él, corresponderían a otras personas.

También cuestionó las pruebas y testimonios utilizados en su contra dentro del caso relacionado con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El exsenador aseguró que ha entregado elementos probatorios y testimonios a la justicia y manifestó que espera que nuevos hallazgos permitan esclarecer los hechos.

La decisión del Consejo de Estado corresponde a primera instancia, por lo que el recurso anunciado por Name abre una nueva etapa en la discusión sobre su investidura.

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