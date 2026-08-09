Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Una riña con disparos en la localidad de Bosa alertó a la Policía, cuyos uniformados desplegaron un operativo que terminó con cuatro personas capturadas. Durante el procedimiento, uno de los implicados fue encontrado en una vivienda con un arma traumática, mientras en el inmueble fueron halladas más de 2.000 dosis de marihuana y base de coca. Además, la Policía estableció que uno de los detenidos tenía anotaciones por diferentes delitos.

¡Riña terminó a los tiros en Bosa! Persecución dejó cuatro capturados y más de 2.000 dosis de droga incautadas

Una riña registrada en la localidad de Bosa, en Bogotá, terminó con cuatro personas capturadas por la Policía. Durante el procedimiento, los uniformados también encontraron un arma traumática y más de 2.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana y base de coca.

Los hechos se conocieron luego de que uniformados del sector recibieran una alerta sobre una discusión en la que se habrían producido disparos. Los policías llegaron al lugar y, al percatarse de su presencia, varios de los sospechosos intentaron escapar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, uno de los involucrados intentó huir por una terraza. Ante esta situación, los uniformados iniciaron un seguimiento para ubicar a los presuntos participantes de la riña.

Uno de los implicados fue capturado en una vivienda

De manera paralela, otro grupo de policías se dirigió hasta la vivienda de una de las personas que habría realizado los disparos.

El ingreso al inmueble fue autorizado por las propietarias, lo que permitió a los uniformados ingresar y capturar a uno de los presuntos implicados.

Durante el procedimiento, los policías encontraron en poder de este hombre un arma traumática. Además, en medio de la inspección del inmueble hallaron más de 2.000 dosis de estupefacientes. Según la información entregada por las autoridades, las sustancias correspondían a marihuana y base de coca.

Esto le podría interesar: Citas que terminaban en robos millonarios: hombre fue condenado a más de 8 años en Bogotá

Otros tres involucrados también fueron capturados

Mientras se desarrollaba el procedimiento en la vivienda, otros uniformados continuaron con el seguimiento a las personas que habrían participado en la riña.

Las labores permitieron ubicar y capturar a otros tres presuntos involucrados, con lo que el operativo dejó un total de cuatro personas detenidas.

Los cuatro capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, donde deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

Será la autoridad judicial correspondiente la encargada de definir su situación jurídica dentro del proceso.

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Uno de los capturados tenía anotaciones

Durante la verificación de los antecedentes de los detenidos, la Policía Metropolitana estableció que uno de ellos presentaba anotaciones por diferentes delitos.

El reporte de las autoridades no precisa cuáles son los delitos relacionados con dichas anotaciones.

La terraza no le sirvió para escapar. En #Bosa, 4 personas fueron capturadas tras una riña con disparos. Uno de los presuntos responsables intentó huir, pero no contaba con la oportuna reacción policial. Se incautaron más de 2.000 dosis de estupefacientes y un arma traumática. pic.twitter.com/Bjh4oE9LwV — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) August 9, 2026

Secretaría de Seguridad hace llamado a reportar hechos delictivos

Tras el procedimiento, la Secretaría de Seguridad hizo un llamado a la ciudadanía para que informe oportunamente cualquier situación que pueda afectar la seguridad o la convivencia.

La entidad recordó que los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 123 cuando observen a una persona cometiendo un delito o tengan conocimiento de una situación que requiera la intervención de las autoridades.

Según la Secretaría, este tipo de alertas permite que la Policía conozca oportunamente los hechos y pueda desplegar las acciones correspondientes.