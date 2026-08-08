Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un ciudadano venezolano fue condenado a 8 años y 8 meses de prisión por contactar a extranjeros mediante una aplicación de citas y suministrarles bebidas mezcladas con medicamentos para dejarlos en estado de indefensión y apoderarse de sus pertenencias. La investigación estableció pérdidas superiores a $184 millones, además del uso no autorizado de tarjetas y una identidad falsa ante autoridades migratorias.

Citas que terminaban en robos millonarios: hombre fue condenado a más de 8 años en Bogotá

Una condena de 8 años y 8 meses de prisión fue impuesta a Mario Antonio Modesti, ciudadano venezolano señalado de utilizar una aplicación de citas para contactar a ciudadanos extranjeros y posteriormente hurtarles sus pertenencias tras suministrarles bebidas mezcladas con medicamentos.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento luego de que la Fiscalía General de la Nación presentara las pruebas que sustentaron su responsabilidad en los hechos investigados.

De acuerdo con la investigación, los casos ocurrieron entre noviembre de 2024 y febrero de 2025 en Bogotá. Durante ese periodo, Modesti Cañizalez habría utilizado un nombre falso para ganarse la confianza de las víctimas y concretar encuentros en hoteles o apartamentos de la ciudad.

Según las autoridades, durante esas reuniones les suministraba bebidas mezcladas con medicamentos, dejándolos en estado de indefensión para apoderarse de sus pertenencias.

Tarjetas bancarias fueron utilizadas después de los hurtos

Entre los elementos sustraídos se encontraban teléfonos celulares, computadores, relojes, joyas, documentos personales y tarjetas bancarias. Estas últimas habrían sido utilizadas posteriormente para realizar compras y retiros no autorizados en Bogotá y otras ciudades del país.

Las afectaciones patrimoniales derivadas de los hurtos y las operaciones realizadas con los productos bancarios superan los $184 millones.

Esto le podría interesar: ¡Se les cayó la fachada! Se hacían pasar por vendedores para robar comercios en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad

Uno de los casos corresponde a una víctima cuyas tarjetas fueron utilizadas en establecimientos comerciales de Villavicencio por más de $91 millones. En otro hecho, las compras irregulares realizadas con productos bancarios de otro ciudadano alcanzaron los $69 millones.

También fue documentado el caso de una persona a quien le fueron hurtados computadores, joyas, accesorios de lujo y otros bienes, avaluados en cerca de $23 millones.

Investigación también estableció uso de identidad falsa

La investigación estableció además que, tras ser requerido por autoridades migratorias, Modesti se habría identificado con documentos y una identidad falsa durante un procedimiento administrativo, con lo que habría inducido en error a funcionarios de Migración Colombia.

El proceso fue adelantado por un fiscal de la Unidad de Fe Pública de la Seccional Bogotá, con apoyo de la Sijín de la Policía Nacional y en articulación con agregados del Buró Federal de Investigaciones (FBI).

El juez lo declaró responsable de los delitos de hurto calificado agravado y fraude procesal, por lo que deberá cumplir la pena de 8 años y 8 meses de prisión.

La Fiscalía precisó que la decisión es de primera instancia y que frente a ella proceden los recursos establecidos por la ley.