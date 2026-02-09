Cuchillo, puños y vidrios rotos en pelea entre taxistas en Bogotá

Resumen: Video muestra violenta pelea a cuchillo entre dos taxistas en el barrio Madelena, Ciudad Bolívar. Un conductor rompió el vidrio del otro en medio de la riña.

La intolerancia en las vías de Bogotá sumó un nuevo y violento capítulo este fin de semana. A través de redes sociales, se viralizó un video que registra una feroz riña protagonizada por dos conductores de servicio público en el barrio Madelena, en la localidad de Ciudad Bolívar.

Lo que comenzó como una aparente disputa de tránsito, escaló rápidamente en una confrontación física cuando uno de los taxistas, descendió de su vehículo armado con un cuchillo para atacar a su colega ante la mirada atónita de los residentes del sector.

En las imágenes, captadas desde un edificio cercano, se observa el momento exacto en que el agresor rompe el vidrio lateral del otro taxi de un golpe seco, mientras lanza insultos irreproducibles.

La situación se tornó aún más dramática cuando una pasajera, atrapada en medio de las confrontaciones, decidió bajar del vehículo para salvaguardar su integridad. Tras ella, el segundo conductor descendió para defenderse, desatando una pelea a puños y armas cortopunzantes en plena vía pública que nadie logró detener, a pesar de los intentos de algunos testigos por mediar.

La escena terminó cuando el segundo taxista, visiblemente afectado por el ataque a su herramienta de trabajo, le pidió a la usuaria que regresara al automotor para huir del lugar.

Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), este tipo de confrontaciones violentas que derivan en agresiones físicas acarrean sanciones económicas.

Los involucrados podrían enfrentarse a una multa general tipo 2, equivalente a $173.333, además de las posibles denuncias penales por daño en bien ajeno y lesiones personales.

Las autoridades de tránsito y la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron un llamado a la calma y a la resolución pacífica de conflictos.

#BOGOTÁ. ¡No paran los actos de intolerancia entre conductores! Hace pocos minutos, ciudadano grabó con su celular, el momento en que dos taxistas se enfrentan a cuchillo en el b/Madelena, loc/Ciudad Bolivar. Se desconocen las causas por la cual se inició la pelea. Por fortuna no… pic.twitter.com/8qZ7k5XhVL — Pasa en Bogotá | Sr Bacca (@PasaenBogota) February 8, 2026



