Resumen: Policía de Bogotá busca a alias ‘Sebas’, ‘Salado’, ‘Velandia’ y ‘Ríos’, integrantes de ‘Los Pumas’ dedicados al robo de carros de alta gama.

Policía de Bogotá busca a cuatro cabecillas de la banda ‘Los Pumas’ por hurto de carros de alta gama

La Policía Metropolitana de Bogotá, en un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Seguridad, lanzó una ofensiva definitiva para desarticular a ‘Los Pumas’, una peligrosa estructura criminal que ha sembrado el terror entre los propietarios de vehículos de alta gama y conductores de aplicaciones digitales.

Las autoridades difundieron un cartel con los rostros de cuatro hombres señalados de ejecutar robos de manera coordinada y violenta en diversos sectores de la ciudad.

Se trata de alias ‘Sebas’, ‘Salado’, ‘Velandia’ y ‘Ríos’, quienes enfrentan cargos por concierto para delinquir y hurto agravado y calificado.

Las investigaciones de inteligencia permitieron establecer que cada integrante de la banda cumplía una función específica para garantizar el éxito de los asaltos. Mientras alias ‘Sebas’ se encargaba de la planeación estratégica, alias ‘Velandia’ era el responsable de abordar a las víctimas con armas de fuego. Por su parte, alias ‘Ríos’ realizaba la vigilancia previa y alias ‘Salado’ se ocupaba del traslado de los automotores hacia “zonas de enfriamiento” en viviendas o parqueaderos.

Esta división de roles permitía una operación coordinada que dificultaba el rastreo inmediato por parte de las patrullas del cuadrante.

En operativos recientes desarrollados entre Bogotá y Medellín, la Policía ya logró capturar a tres presuntos miembros de esta red. Tras las audiencias de legalización, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para dos de ellos, dada la gravedad de los hechos y el riesgo que representan para la comunidad.

Sin embargo, el golpe final a la estructura depende de la ubicación de los cuatro sujetos del cartel, quienes siguen prófugos y estarían intentando reorganizar sus actividades delictivas de forma coordinada en otras localidades de la capital.

La Secretaría de Seguridad recordó que la colaboración ciudadana es vital para dar con el paradero de estos delincuentes. Se ha dispuesto la línea telefónica 305 766 9226 para recibir información bajo absoluta reserva.

