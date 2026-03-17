Resumen: Una riña en un bus del MIO en Cali se volvió viral tras una pelea por un asiento. Autoridades investigan lo ocurrido.

Tremenda riña se desató en un bus del MIO en Cali por un puesto

Una riña en el MIO de Cali se volvió viral en redes sociales luego de que se conociera un video en el que varios usuarios protagonizan una discusión que terminó en un ring de boxeo.

El hecho ocurrió en la ruta T57, en el oriente de Cali, donde inicialmente se registró una discusión entre dos mujeres, al parecer por un conflicto verbal relacionado con la madre de una de ellas y una disputa por un asiento.

En las imágenes se observa cómo el altercado escala rápidamente. Aunque en un momento la tensión parecía disminuir, la discusión volvió a intensificarse hasta llegar a los golpes. Un hombre intentó intervenir para separarlas, pero no logró evitar la agresión física.

La situación se salió aún más de control cuando un acompañante de una de las involucradas decidió intervenir violentamente, golpeando con puños a una de las mujeres. Otro usuario trató de detenerlo.

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En medio del caos, la escena se volvió aún más preocupante cuando un menor de edad, que al parecer viajaba con una de las mujeres, intentó detener la pelea en medio de gritos de desesperación. En el forcejeo, el niño también habría resultado afectado.

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La pelea en el MIO solo pudo ser controlada con la intervención de la policía, quienes lograron restablecer el orden dentro del vehículo.

Tras lo ocurrido, la Personería de Cali rechazó de manera contundente estos hechos e hizo un llamado a la ciudadanía a mantener el respeto y la convivencia dentro del sistema de transporte público.

Por ahora, las autoridades adelantan labores para identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes según lo establecido en el Código Nacional de Policía.

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