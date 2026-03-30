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Resumen: Riña entre dos mujeres en Cali terminó en homicidio; una de ellas fue capturada pero quedó en libertad por legítima defensa.

‘Se dieron con cuchillo’: Riña entre dos mujeres en Cali quedó en video y terminó con una muerta

Un caso de intolerancia registrado en Cali generó conmoción este fin de semana, luego de que una riña entre dos mujeres, captada por cámaras de seguridad, terminara con la muerte de una de ellas en el barrio Popular.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali, los hechos ocurrieron el pasado viernes 27 de marzo, cuando una discusión que inició con insultos escaló rápidamente a una confrontación con armas blancas.

En las imágenes se observa cómo una de las mujeres hiere a la otra con un puñal en el pecho. A pesar de la lesión, la víctima continúa la discusión e incluso intenta perseguir a su agresora, pero metros más adelante colapsa debido a la gravedad de las heridas. Aunque personas en el lugar intentaron auxiliarla, falleció poco después.

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La víctima fue identificada como Marianys del Valle, de 31 años y nacionalidad venezolana.

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Por su parte, la presunta agresora, Leidy, de la misma edad, fue capturada inicialmente por las autoridades tras el hecho.

Sin embargo, tras ser presentada ante un juez, la mujer fue dejada en libertad, luego de que se considerara que habría actuado en legítima defensa, según la decisión judicial.

Las autoridades reiteraron el llamado a la convivencia y a la resolución pacífica de conflictos para evitar que situaciones de intolerancia terminen en tragedia.

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