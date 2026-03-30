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    Lluvias marcarán la Semana Santa en Colombia, advierte el Ideam

    El Ideam advierte lluvias en gran parte del país durante la semana, con mayor intensidad al inicio y condiciones variables.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Lluvias marcarán la Semana Santa en Colombia, advierte el Ideam
    Foto de archivo para ilustrar la nota.
    Lluvias marcarán la Semana Santa en Colombia, advierte el Ideam

    Resumen: Ideam pronostica lluvias en gran parte de Colombia durante Semana Santa 2026, con mayor intensidad al inicio de la semana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El clima durante la Semana Santa de 2026 estará marcado por lluvias en gran parte de Colombia, según el más reciente pronóstico del Ideam.

    De acuerdo con la entidad, entre el lunes 30 de marzo y el viernes 3 de abril se registrará una alta probabilidad de precipitaciones en varias regiones del país.

    El inicio de la semana será el más crítico, especialmente ete lunes 30 de marzo, cuando se esperan los mayores acumulados de lluvia. Las zonas más impactadas serán la Orinoquía y la Amazonía, aunque también se prevén precipitaciones significativas en sectores del centro-oriente de la región andina y en el Pacífico. En el Caribe, las lluvias se concentrarán principalmente en áreas del centro y sur.

    Para destinos tradicionales de turismo religioso como Popayán, Ipiales y Chiquinquirá, el panorama será variable, con lluvias intermitentes a lo largo de la semana.

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    Aunque no se prevén acumulados tan intensos como al inicio, sí se esperan precipitaciones, sobre todo en horas de la tarde y noche.

    En Bogotá, el pronóstico indica chubascos frecuentes durante los primeros días, algunos acompañados de tormentas eléctricas. Hacia mediados de semana, las lluvias tenderían a disminuir, aunque podrían presentarse de manera aislada hasta el viernes.

    Ante este panorama, las autoridades recomiendan a quienes planean viajar consultar los reportes oficiales y mantenerse atentos a posibles alertas por deslizamientos o afectaciones en vías.

    El Ideam dispone de canales digitales y boletines actualizados para informar sobre las condiciones climáticas en tiempo real.

    La recomendación principal es planear los desplazamientos con anticipación y tomar medidas preventivas frente a las condiciones del clima durante esta temporada.

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