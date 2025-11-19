Resumen: Capturado un joven de 24 años en Santa Elena tras herir con machete a dos personas durante una riña. Policía y Fiscalía investigan el caso de lesiones personales.

Del ‘qué hubo pues’ al machetazo: pelea en Santa Elena dejó dos heridos y un capturado

La calma habitual de la vereda Piedras Gordas, en Santa Elena, se vio alterada por un violento altercado que terminó con dos ciudadanos heridos y un hombre capturado tras utilizar un machete durante una riña registrada el pasado domingo.

El hecho obligó a la rápida intervención de la patrulla del cuadrante, luego de que residentes alertaran sobre un enfrentamiento que escaló con rapidez.

Según el reporte oficial, cuando los uniformados llegaron al sitio, encontraron a dos personas con lesiones provocadas por arma cortopunzante. Al parecer, una discusión inició como un cruce verbal, pero se descontroló cuando el agresor, un joven de 24 años, sacó un machete y atacó a los otros dos involucrados, causándoles heridas que requirieron atención inmediata.

Aunque el sujeto fue capturado en flagrancia, las autoridades no lograron incautar el arma utilizada, que no apareció en el lugar de los hechos pese a la búsqueda inicial.

El detenido fue trasladado a la estación de Policía de Santa Elena y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para enfrentar el proceso de judicialización por el delito de lesiones personales.

