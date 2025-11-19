Choque y volcamiento de dos camiones cierran totalmente la vía Bucaramanga – Bogotá

Resumen: Cierre total en la vía Bucaramanga-Bogotá (sector Oiba) por el choque y volcamiento de dos camiones de carga. No hay lesionados, pero el paso está bloqueado en ambos sentidos. Autoridades trabajan en la remoción.

Un aparatoso accidente de tránsito tiene totalmente bloqueada la vía nacional que comunica a Bucaramanga con Boyacá y Bogotá, a la altura del sector Macanillo, en jurisdicción del municipio de Oiba, Santander.

El siniestro, ocurrido en la mañana de este miércoles 19 de noviembre, involucró a una tractomula y un camión de carga pesada, causando el cierre total del corredor vial.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía de Tránsito de Santander, una de las tractomulas se salió de la carretera e impactó contra un árbol, mientras que el otro camión quedó volcado y atravesado sobre la vía, impidiendo el paso vehicular en ambos sentidos.

A pesar de la gravedad y las fuertes imágenes del choque y volcamiento, el mayor Carlos Vergara, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte de Santander, confirmó que, afortunadamente, no se reportan personas lesionadas ni víctimas fatales.

El cierre total es la medida vigente mientras los organismos de socorro y unidades policiales trabajan arduamente en las labores de remoción de los camiones siniestrados.

