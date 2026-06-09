Riña terminó en tragedia: cayó presunto responsable de mortal ataque en Bogotá

Resumen: Un hombre de 29 años fue capturado por su presunta participación en un homicidio en Bogotá ocurrido tras una riña en el barrio San Vicente, localidad de San Cristóbal.

Las autoridades reportaron la captura de un hombre de 29 años señalado de presuntamente participar en un homicidio tras una riña en Bogotá ocurrido en la localidad de San Cristóbal.

El caso se registró en el barrio San Vicente, donde una llamada a la central de radio de la Policía alertó sobre una riña que se desarrollaba en plena vía pública. Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados encontraron a una persona gravemente herida, aparentemente tras ser atacada con un arma cortopunzante.

La víctima fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el ataque, falleció poco después, convirtiéndose el caso en un nuevo homicidio que es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Tras conocer lo ocurrido, los policías iniciaron labores para identificar a los responsables. La información aportada por un testigo y la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector permitieron avanzar rápidamente en la ubicación de uno de los presuntos implicados.

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Con estos elementos, las autoridades activaron un Plan Candado en la zona, estrategia que permitió interceptar y capturar al sospechoso pocas horas después de los hechos.

De acuerdo con el reporte oficial, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad competente para que responda por el delito que se le atribuye mientras avanza el proceso judicial correspondiente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para resolver los conflictos por vías pacíficas y reportar oportunamente cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de las comunidades.

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