Hidroituango alerta que Colombia podría enfrentar riesgo de apagón eléctrico

Resumen: Un estudio de Hidroituango advierte que Colombia enfrenta riesgo de apagón técnico y financiero por la reducción en la capacidad del sistema eléctrico.

Un reciente informe técnico encendió las alarmas sobre el futuro del sistema eléctrico del país. De acuerdo con un análisis realizado por Hidroituango, Colombia enfrenta un riesgo de apagón debido a la reducción en la capacidad efectiva de generación de energía dentro del Sistema Interconectado Nacional.

El estudio advierte que, aunque durante 2025 entraron en operación nuevos proyectos energéticos, la capacidad total del sistema terminó siendo menor a la registrada el año anterior.

En 2024 el sistema contaba con 21.369 megavatios instalados, mientras que al cierre de 2025 la capacidad efectiva fue de 21.028 megavatios, lo que representa una reducción neta de más de 300 megavatios.

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Según explicó Mauricio Restrepo, el sistema eléctrico colombiano se está acercando a un escenario de riesgo debido a la combinación de varios factores que limitan su capacidad de respuesta ante contingencias.

“El sistema eléctrico está entrando en una zona crítica. Actualmente la oferta de energía está por debajo de la demanda en cerca de un 3%, y si se presenta un evento climático como Fenómeno de El Niño, una falla inesperada o el mantenimiento prolongado de alguna central de generación, podrían presentarse dificultades en el suministro”, advirtió el directivo.

Menor capacidad en el sistema

El informe señala que la reducción en la capacidad no solo obedece a la menor entrada de nuevos proyectos energéticos, sino también a factores regulatorios. En particular, la finalización de algunas disposiciones transitorias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas provocó que 47 plantas de generación, equivalentes a 581 megavatios, regresaran a estado de pruebas, lo que disminuyó la capacidad firme disponible para el sistema.

Además, el estudio advierte que la expansión del sistema eléctrico avanza a un ritmo menor al esperado, mientras que el consumo sigue aumentando impulsado por la electrificación industrial, el crecimiento de la economía digital y la transición energética en el transporte.

Riesgo también financiero

El análisis también menciona un posible apagón financiero, que estaría asociado a la incertidumbre regulatoria y a señales poco claras por parte de entidades del sector energético.

Entre las instituciones mencionadas se encuentra la Unidad de Planeación Minero Energética, cuya planificación es clave para definir el crecimiento del sistema eléctrico en los próximos años.

Finalmente, el informe concluye que, aunque proyectos como la central Hidroituango han contribuido a mitigar parte del riesgo, incluso con sus ocho turbinas operando a plena capacidad no se solucionan por completo los desafíos estructurales del sistema energético colombiano.

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