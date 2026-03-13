Mesa Minera del Bajo Cauca anuncia paro indefinido

Resumen: Mineros del Bajo Cauca y sur de Córdoba anunciaron un paro indefinido desde el 16 de marzo con posibles bloqueos en la vía hacia la Costa Caribe.

Organizaciones mineras del Bajo Cauca antioqueño y del sur de Córdoba anunciaron un paro indefinido a partir del lunes 16 de marzo, en protesta por lo que califican como falta de soluciones del Gobierno nacional frente a la situación de los pequeños mineros e informales en la región.

La decisión fue comunicada por la Mesa Minera Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, que aseguró que a la movilización se sumarán trabajadores de varios municipios y departamentos donde esta actividad tiene presencia.

Según el comunicado, durante la jornada de protesta se prevé bloquear la movilidad en la vía que conecta Antioquia con la Costa Caribe, a partir de la medianoche del lunes, con el objetivo de presionar al Gobierno para retomar las conversaciones y buscar soluciones a las problemáticas que enfrenta el sector.

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Reclamos por operativos contra maquinaria

Los líderes mineros denuncian que, pese a que algunos trabajadores han iniciado procesos de formalización con entidades como el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, continúan los operativos de la Fuerza Pública de Colombia para destruir maquinaria utilizada en actividades de extracción.

De acuerdo con los voceros del gremio, en los últimos meses se han realizado al menos 30 intervenciones, que habrían dejado como resultado la destrucción de 35 retroexcavadoras y más de 50 motobombas.

Para los mineros, uno de los principales obstáculos en el proceso de formalización tiene que ver con los protocolos de intervención en el territorio, tema que, según aseguran, no ha logrado resolverse en las mesas de diálogo con el Ministerio de Defensa de Colombia.

El paro indefinido tendría como puntos principales de concentración los municipios de Caucasia y Puerto Libertador, desde donde se coordinarían las diferentes movilizaciones.

Ante la posibilidad de bloqueos en las vías de la región, los organizadores recomendaron a los habitantes abastecerse de alimentos y productos básicos, mientras se desarrollan las jornadas de protesta.

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