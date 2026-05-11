‘Soy inocente’: Ricardo Roa no aceptó cargos por topes de campaña presidencial de Petro

Resumen: Ricardo Roa se declaró inocente durante la audiencia de imputación por presuntas irregularidades en los topes de la campaña Petro Presidente.

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, se declaró inocente este lunes 11 de mayo, durante la audiencia de imputación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la financiación y reporte de gastos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La diligencia judicial se llevó a cabo ante el Juzgado 35 de control de garantías de Bogotá, donde el ente investigador le imputó el delito de violación de topes electorales relacionados con los costos reportados durante la primera y segunda vuelta de la campaña “Petro Presidente”, de la cual Roa fue gerente.

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En medio de la audiencia, el funcionario rechazó los señalamientos formulados por la Fiscalía y dejó clara su posición frente al proceso judicial.

El momento en el que se declaró inocente quedó registrado durante la diligencia, en la que además la Fiscalía expuso varios soportes financieros y facturas que harían parte de la investigación.

Según el ente acusador, existirían inconsistencias en algunos gastos asociados a actividades logísticas, seguridad y eventos de campaña que, presuntamente, no habrían sido reportados de manera adecuada ante las autoridades electorales.

Dentro de los documentos mencionados aparecen facturas relacionadas con servicios prestados durante el periodo electoral, además de pagos vinculados a actividades de la campaña presidencial de 2022.

La Fiscalía sostiene que esos movimientos financieros permitirían establecer posibles irregularidades en los reportes oficiales de ingresos y gastos.

Por ahora, el proceso continúa en etapa preliminar y será la justicia la encargada de determinar si existieron o no responsabilidades penales por parte del hoy presidente de Ecopetrol. Mientras tanto, la defensa de Ricardo Roa insiste en que actuó conforme a la ley y que responderá ante las autoridades dentro del debido proceso.

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