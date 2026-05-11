Ayudemos para que la perrita Zoe regrese a casa: se extravió en el barrio Santa Lucía

Resumen: Zoe se encuentra en un alto estado de vulnerabilidad debido a su personalidad nerviosa, por lo que se requiere la colaboración ciudadana para reportar su ubicación sin asustarla.
Minuto30.com .- Acudimos a la solidaridad de la comunidad del occidente de la ciudad para ayudar a localizar a Zoe, una perrita que se encuentra desaparecida y a la que su familia busca con desesperación.
Zoe se encuentra en un alto estado de vulnerabilidad debido a su personalidad nerviosa, por lo que se requiere la colaboración ciudadana para reportar su ubicación sin asustarla.
Datos clave de la desaparición
Nombre: Zoe
Lugar donde se extravió: Barrio Santa Lucía, específicamente en el sector de Los Alcázares.
Comportamiento: Es una perrita muy asustadiza y nerviosa ante la presencia de extraños y el ruido de la calle.
¡ATENCIÓN! Instrucción vital si la llega a ver
Debido al temperamento temeroso de Zoe, su familia hace una petición muy especial y urgente a cualquier persona que logre avistarla en la calle:
⚠️ NO intente cogerla, llamarla fuerte ni perseguirla. Al ser tan asustadiza, tratar de atraparla solo provocará que huya despavorida, poniéndose en riesgo de sufrir un accidente o de perderse aún más.
¿Qué debe hacer? Si la ve, mantenga la distancia, no la pierda de vista y comuníquese inmediatamente con sus dueños para que ellos acudan al lugar a rescatarla.
Línea de contacto
WhatsApp / Celular de contacto: 321 500 8625
🙏 ¡Tu ayuda es muy valiosa: Ayudemos a Zoe a volver a casa a salvo! ❤️
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