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    Ayudemos para que la perrita Zoe regrese a casa: se extravió en el barrio Santa Lucía

    NO intente cogerla, llamarla fuerte ni perseguirla. Al ser tan asustadiza, tratar de atraparla solo provocará que huya despavorida

    Publicado por: SoloDuque

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    Ayudemos para que la perrita Zoe regrese a casa: se extravió en el barrio Santa Lucía

    Resumen: Zoe se encuentra en un alto estado de vulnerabilidad debido a su personalidad nerviosa, por lo que se requiere la colaboración ciudadana para reportar su ubicación sin asustarla.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Acudimos a la solidaridad de la comunidad del occidente de la ciudad para ayudar a localizar a Zoe, una perrita que se encuentra desaparecida y a la que su familia busca con desesperación.

    Zoe se encuentra en un alto estado de vulnerabilidad debido a su personalidad nerviosa, por lo que se requiere la colaboración ciudadana para reportar su ubicación sin asustarla.

    Datos clave de la desaparición

    Nombre: Zoe

    Lugar donde se extravió: Barrio Santa Lucía, específicamente en el sector de Los Alcázares.

    Comportamiento: Es una perrita muy asustadiza y nerviosa ante la presencia de extraños y el ruido de la calle.

    ¡ATENCIÓN! Instrucción vital si la llega a ver

    Debido al temperamento temeroso de Zoe, su familia hace una petición muy especial y urgente a cualquier persona que logre avistarla en la calle:

    ⚠️ NO intente cogerla, llamarla fuerte ni perseguirla. Al ser tan asustadiza, tratar de atraparla solo provocará que huya despavorida, poniéndose en riesgo de sufrir un accidente o de perderse aún más.

    ¿Qué debe hacer? Si la ve, mantenga la distancia, no la pierda de vista y comuníquese inmediatamente con sus dueños para que ellos acudan al lugar a rescatarla.

    Línea de contacto

    WhatsApp / Celular de contacto: 321 500 8625

    🙏 ¡Tu ayuda es muy valiosa: Ayudemos a Zoe a volver a casa a salvo! ❤️

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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