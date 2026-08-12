Resumen: Ricardo Roa fue acusado por la Fiscalía por presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente 2022. Habría superado los límites en COP 1.664 millones.

Se le vino la justicia a Ricardo Roa: Fiscalía lo lleva a juicio por irregularidades en la campaña de Petro

El exgerente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quedó a un paso de enfrentar un juicio por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia en 2022.

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación en su contra por el delito de violación de los límites de gastos en campañas electorales.

De acuerdo con el ente investigador, Ricardo Roa, en su rol de gerente de la campaña Petro Presidente, habría permitido el ingreso de recursos por encima de los topes fijados por la ley para este tipo de contiendas. Su función era supervisar cada movimiento financiero de la estructura política que logró la llegada del actual mandatario a la Casa de Nariño.

El Consejo Nacional Electoral, CNE, estableció que el equipo de campaña superó los montos autorizados y por ese hecho impuso una sanción económica superior a los $6.000 millones contra Roa, la tesorera y la contadora de la campaña, multa que deberán asumir de manera solidaria entre los tres.

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Tras su salida de Ecopetrol, Roa aseguró que los cálculos de los organismos de control presentan fallas de interpretación. “No se violaron los topes. Hay unos movimientos y recursos que están contabilizados indebidamente”, afirmó.

El exfuncionario explicó que la diferencia de casi $14.000 millones que aparece en los informes obedece a traslados internos entre las etapas de la campaña y a reembolsos de créditos que no fueron restados de forma adecuada por los auditores. Reiteró que está dispuesto a entregar todo el material probatorio para demostrar que los gastos se ajustaron a la normatividad vigente.

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