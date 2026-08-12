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    ¡Voraz incendio en Rionegro! El humo se ve desde el aeropuerto

    Un incendio forestal en Rionegro mantiene en alerta a los socorristas y el panorama en otros municipios no da tregua.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Voraz incendio en Rionegro! El humo se ve desde el aeropuerto
    Fotos sacadas de redes sociales.
    ¡Voraz incendio en Rionegro! El humo se ve desde el aeropuerto

    Resumen: Un incendio forestal en la vereda Barro Blanco, en Rionegro, es atendido por bomberos. Abejorral enfrenta tres focos activos y afectaciones en viviendas y acueductos.

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    Se presenta un incendio forestal de grandes proporciones desde la tarde de este miércoles 12 de agosto en la vereda Barro Blanco, en jurisdicción del municipio de Rionegro.

    La emergencia activó de inmediato a los organismos de socorro que trabajan para evitar que las llamas se propaguen a zonas pobladas cercanas.

    En la atención del evento participan 18 integrantes del Cuerpo de Bomberos de Rionegro, quienes cuentan con el respaldo de los bomberos aeronáuticos del Comando Aéreo de Combate No. 5. Las autoridades indicaron que las causas que originaron la conflagración son materia de investigación y que las labores de control continúan en el terreno.

    Pese a que la columna de humo es visible en inmediaciones del Aeropuerto Internacional José María Córdova, desde la terminal aérea reportaron que la operación de vuelos se mantiene con normalidad y sin afectaciones.

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    El panorama en otros municipio

    Este incendio forestal ocurre en medio de una cadena de emergencias similares en Antioquia. El caso más grave se presenta en Abejorral, donde se mantienen tres focos activos ubicados en el cerro San Vicente, el sector Canteras y la vereda Alto Bonito. El reporte preliminar en ese municipio da cuenta de dos viviendas destruidas y afectaciones en dos acueductos veredales.

    En Santa Fe de Antioquia el fuego está controlado en un 90% con ayuda de bomberos de San Jerónimo, Sopetrán y la Fuerza Aeroespacial Colombiana; en Bello, en el cerro Quitasol, el avance es del 75%; en Medellín el Dagrd atiende dos puntos en la comuna 8, Villa Hermosa, y en el Alto de Boquerón, en San Cristóbal; mientras que en Abriaquí fue necesario el apoyo de bomberos de Remedios, Segovia, El Bagre y Caucasia.

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