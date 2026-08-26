Resumen: Reykon reapareció en redes sociales tras varios días hospitalizado y contó que fue sometido a una cirugía de columna. El cantante habló del temor que sintió antes del procedimiento, mostró que ya puede caminar y aseguró que avanza favorablemente en su recuperación, con la intención de retomar sus proyectos y actividades.

¡Reykon rompió el silencio! Reveló que fue sometido a importante cirugía y mostró cómo avanza su recuperación

El cantante paisa reapareció en redes sociales para explicar qué ocurrió durante los días en los que estuvo hospitalizado, luego de haber preocupado a sus seguidores al compartir imágenes desde una camilla. Andrés Felipe Robledo Londoño, conocido artísticamente como Reykon, confirmó que fue sometido a una cirugía de columna y mostró parte de su recuperación.

La inquietud comenzó cuando publicó desde una clínica un mensaje en el que dejó ver que no atravesaba un buen momento: “Estoy pasando por unos momentos no muy buenos”. En ese momento no entregó detalles sobre las razones de su hospitalización, por lo que sus seguidores comenzaron a preguntarle qué había sucedido.

Reykon habló sobre el temor que sintió antes de la operación

Ante las dudas, el artista decidió contar personalmente lo ocurrido mediante un video, en el que también agradeció los mensajes de apoyo y las oraciones que recibió.

“Cirugía en la columna. Eso es lo que tenía para todos los que se preguntaban qué fue lo que pasó, para los que me metieron en sus oraciones. Gracias”., expresó al revelar el motivo de su paso por el hospital.

El cantante reconoció que enfrentó con temor el procedimiento, especialmente por tratarse de una intervención en la columna.

“No voy a negar que qué hij0 de pu#@ sust0 me dio. O sea, a la columna uno le dicen cirugía de columna y usted sabe qué se le viene a la mente”, comentó.

Pese a esa preocupación, aseguró que el procedimiento tuvo un resultado favorable y que actualmente puede caminar. También explicó que la intervención no fue sencilla, pero tampoco llegó a ser tan complicada como había imaginado.

“La verdad fue algo un poquitico; no estuvo como tan fácil, no estuvo como tan difícil. Todo gracias a mí; Dios salió muy bien”. aseguró.

En las imágenes compartidas, Reykon aparece de pie y permite ver una pequeña herida en la parte baja de la espalda. El artista no entregó información sobre una enfermedad o diagnóstico específico, pero sí dejó claro que debía someterse a la operación.

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El artista espera recuperarse para continuar con sus proyectos

Más allá de superar el procedimiento, el cantante señaló que una de sus motivaciones era recuperar su estado físico para poder continuar con sus actividades y encontrarse en buenas condiciones para sus seguidores.

“O sea, no fue como que yo decidí operarme o no tenía que operar, pero una de de las motivaciones era ponerme a tope, pasármelo para todos ustedes”, manifestó.

La recuperación llega en un momento significativo para Reykon, quien recientemente anunció sus dos primeros conciertos multitudinarios en Bogotá después de varios años de ausencia de este tipo de escenarios. El artista es reconocido por su trayectoria dentro del género urbano colombiano y por colaboraciones con figuras como Daddy Yankee y J Balvin.

En los últimos años, además, había mencionado que atravesó situaciones que contribuyeron a su alejamiento de los grandes escenarios, entre ellas problemas relacionados con su columna. Sin embargo, no ha especificado públicamente cuál era la condición que hizo necesaria la intervención reciente.

Su hospitalización también ocurrió después de que participara como voluntario en la recolección de ayudas para las personas afectadas por los sismos registrados en Colombia. El artista estuvo en algunos puntos de acopio establecidos en Bogotá para reunir suministros destinados a las zonas damnificadas.

Antes de la cirugía, en medio de ese trabajo, había manifestado su intención de regresar a apoyar a quienes lo necesitaran una vez estuviera recuperado: “Con el favor de Dios me recupero y me voy nuevamente pa’ donde ustedes necesiten de mi ayuda”.

Ahora, mientras avanza en su recuperación, Reykon ha decidido mantener el contacto con sus seguidores y compartir con ellos parte de este proceso.

“Ya saben, por acá les voy a ir contando y nada, todo esto continúa. Seguimos por acá en el camino de la vida hermosa. Los quiero muchísimo. La rebuena. Cuídense mucho”.

Con su aparición de pie y caminando, el cantante mostró que continúa recuperándose después de la cirugía, mientras mantiene sus planes profesionales y su intención de volver a sus actividades.